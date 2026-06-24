Mujer, viuda, dependiente y polimedicada: el perfil más frecuente de las personas mayores maltratadas en Canarias

Canarias ya ha comenzado a dar los primeros pasos para mejorar la respuesta frente al maltrato a las personas mayores. Sin ir más lejos, la semana pasada la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, anunció la creación de nuevos protocolos de prevención, detección e intervención. Unos procedimientos que buscan arrojar luz sobre una violencia que durante años ha permanecido oculta y que afecta con más frecuencia a un perfil muy concreto en las Islas.

La profesora de Trabajo Social en la Universidad de La Laguna (ULL), Asunción Cívicos —que también ha trabajo con la Dirección General de Mayores y Participación Activa en la elaboración de este tipo de iniciativas—, señala que hay una serie de factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas mayores frente al maltrato como, por ejemplo, ser mujer. "Entre otras cosas porque tenemos más esperanza de vida que los hombres", cuenta. De hecho, en Canarias esta se sitúa en torno a los 86 años, cinco más que el género masculino.

Factores sociales y económicos

A su juicio, esta longevidad incrementa las probabilidades de desarrollar enfermedades asociadas al envejecimiento y provoca que los seniors necesiten ayuda para las actividades del día. "Como la mujer maltratada se encuentra en una situación de dependencia se vuelve más vulnerable y frágil desde el punto de vista físico y emocional", cuenta. Asimismo, recuerda que esta situación suele coincidir con una condición social más: la viudedad. "Son personas solas y aisladas cuyo único contacto es la persona cuidadora", incide.

Por otro lado, la experta señala que la polimedicación también es un aspecto importante a tener en cuenta. "Las personas maltratadas toman más de cuatro medicamentos al día y eso aumenta el riesgo de errores por parte de quienes las cuidan", apunta la especialista. Además, advierte de que la gestión de la medicación puede convertirse en una herramienta de maltrato cuando el cuidador decide, de forma deliberada, no suministrar las dosis prescritas.

En cuanto a la estabilidad económica, la experta insiste en que las personas con menos recursos presentan una mayor exposición a este tipo de situaciones. "Quienes disponen de una mejor situación económica tienen más posibilidades de acceder a los cuidados y apoyos que necesitan", explica.

¿Por qué existe este maltrato hacia las personas mayores?

Esta violencia no surge de la casualidad. Según la experta, aún existe una consideración social hacia la vejez cargada de estereotipos y prejuicios. "Erróneamente, la población considera que en todos los casos, ser una persona mayor es sinónimo de dependencia y enfermedad, y se les olvida que el 80% de la población mayor está constituido por personas autónomas y dependientes capaces de tomar sus propias decisiones sobre la vida", detalla.

Asimismo, recuerda que son muchos los beneficios que aportan a la sociedad. "En lo que se refiere a la familias, en muchas ocasiones les ayudan con las pensiones, los ahorros y en el cuidado de los hijos y nietos", apunta. En cuanto al valor social, generan y mantienen puestos de empleo como, por ejemplo, de servicios sociales, gracias a sus necesidades.

Perfil del maltratador

En cuanto a quienes ejercen la violencia, Cívicos explica que, en la mayoría de los casos, se trata de familiares cercanos. "Suelen ser personas que dependen económicamente de la víctima, bien porque conviven con ella y no disponen de otra alternativa habitacional o porque necesitan su pensión para afrontar los gastos del día a día", señala. La experta añade que estos cuidadores suelen presentar, además, un importante aislamiento social. "Y en muchos casos, la violencia aparece en contextos marcados por la sobrecarga, el agotamiento y el estrés derivados de las tareas de cuidado", apunta.

Los agresores suelen ser familiares que dependen de la víctima

Según explica, también es frecuente que estas personas carezcan de apoyos y recursos suficientes para atender adecuadamente a quien tienen a su cargo. "No siempre cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñar esa labor, lo que puede incrementar las situaciones de negligencia en los cuidados, una forma de maltrato que también debe ser tenida en cuenta", indica. A ello se suman, en ocasiones, otros factores de riesgo, como el consumo de alcohol u otras sustancias adictivas y la presencia de trastornos de salud mental, circunstancias que pueden agravar aún más la situación.

La violencia aparece en contextos marcados por estrés, agotamiento y sobrecarga

Una violencia sin registros

En la actualidad resulta muy complejo poner cifras a este tipo de violencia, tanto los expertos como las autoridades coinciden en que se trata de un maltrato invisible en la mayoría de los casos. "Solo obtenemos cifras cuando se trata de un caso de violencia de género", cuenta Cívicos. No obstante desde la Dirección General de Mayores se está trabajando también en la creación de un observatorio. "Con estos protocolos estamos construyendo la estructura y, con ella, las herramientas para detectar esos casos de maltrato en las Islas", relata Verónica Messeguer, directora de Mayores. Y asegura que el objetivo es que Canarias se convierta en el mejor lugar para envejecer.

Tipos de violencia

La cara visible de del maltrato es la violencia física, aquella que provoca lesiones, dolor o un deterioro de la salud. "Es la más fácil de detectar porque deja evidencias", explica Cívicos. Sin embargo, el abuso hacia las personas mayores va más allá de los golpes o las agresiones. Y como ocurre con otras formas de violencia, adopta múltiples caras. "También existe el maltrato psicológico, que se expresa mediante amenazas, insultos, humillaciones o intimidaciones y termina haciendo que la persona se sienta una carga", señala la experta. A ello se suma el abuso sexual, que engloba cualquier conducta o contacto sin consentimiento.

Una de las modalidades menos visibles, aunque más extendidas según la experta, es la económica. "Muchas personas viven gracias a las pensiones de sus padres o abuelos y hacen un uso indebido de sus bienes o dinero", afirma. A su juicio, se trata de una forma de maltrato que "abunda, y mucho". En este sentido, asegura que no es extraño encontrar casos de familiares que sacan a personas mayores de residencias o centros especializados para asumir el control de sus recursos económicos.

Las negligencias constituyen otra forma de maltrato y se producen cuando no se garantizan los cuidados básicos que requiere la persona, desde la administración de la medicación hasta la alimentación, la higiene o la atención sanitaria necesaria.

Situaciones de maltrato que están normalizadas

Cívicos también llama la atención sobre determinadas situaciones socialmente aceptadas que, sin embargo, pueden constituir formas de maltrato hacia las personas mayores. Una de ellas es el encarnizamiento terapéutico, entendido como la aplicación de tratamientos desproporcionados o sin beneficio real en pacientes con una enfermedad incurable o en fase terminal. "Por suerte cada vez se da menos, pero todavía se producen situaciones de este tipo en las que, en lugar de priorizar el bienestar de la persona, se prolonga innecesariamente su sufrimiento", relata.

Vinculado a esta también están las sujeciones físicas y farmacológicas, que se dan con mayor frecuencia en centros sociosanitarios. "Poco a poco, las normas han prohibido este tipo de conductas pero aún hay cuidadores que atan a los mayores a las camas o los sobremedican para que no moleste", indica,

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La experta también se refiere a la figura del llamado "abuelo golondrina", un término que describe a las personas mayores cuyos hijos se reparten sus cuidados de forma periódica, obligándolas a cambiar constantemente de domicilio y de entorno. "Una persona mayor quiere permanecer en su casa, no vivir un mes con un hijo y luego con otro", explica. En esta misma línea, menciona el fenómeno de la "abuela esclava", aquella que asume de forma continuada el cuidado de los nietos porque su entorno familiar delega en ella responsabilidades.