El nombre canario de cuatro letras que ya triunfa en la NBA: Aday Mara lleva el legado del archipiélago a la mejor liga del mundo

Un nombre de origen guanche resonó con fuerza en el Draft de la NBA 2026. Aday Mara, el pívot zaragozano de madre tinerfeña, comparte un nombre muy ligado a la historia y la cultura de Canarias. El joven baloncestista vivió la noche más importante de su carrera al ser seleccionado en el puesto número 12 de la elección de jugadores jóvenes por los Oklahoma City Thunder, una de las más altas logradas por un español en la cita anual que reúne a las mayores promesas del baloncesto mundial.

Aday Mara tiene una profunda conexión con Canarias, y así lo demostró con la chaqueta que lució en la gran noche de su elección. En el interior de la prenda llevaba inscritos los nombres de hasta 250 personas que le han ayudado a llegar hasta la NBA. Además, el diseño incluía las siluetas de la Península Ibérica, Aragón y Tenerife, acompañadas por sus respectivas banderas, entre ellas la bandera de Canarias.

Este gesto reflejó los lazos que unen al jugador nacido en Zaragoza con la isla, una relación que viene por parte de su madre, Angélica 'Geli' Gómez, exjugadora de voleibol nacida en Santa Cruz de Tenerife. De ahí también su nombre de origen guanche, que ahora sonará en la mejor liga de baloncesto del mundo.

¿Qué significa el nombre Aday y cuál es su origen?

Más allá de su popularidad actual, Aday es un nombre con una fuerte carga histórica y cultural en Canarias. Su origen se remonta a la época de los antiguos pobladores del archipiélago, los guanches, y está especialmente vinculado a la isla de Tenerife.

Sara Fernández

Los estudios lingüísticos más aceptados sitúan su significado en la expresión "el que vive abajo" o "el de abajo", una interpretación relacionada con raíces de las lenguas bereberes, de las que procede el idioma guanche.

Esta denominación habría servido para identificar a personas o familias asentadas en zonas bajas, como valles o áreas cercanas a la costa, en contraste con quienes habitaban regiones de mayor altitud.

Chaqueta de Aday Mara en la noche del Draft de la NBA / NBA

Con el paso del tiempo han circulado teorías que atribuyen a Aday significados como "agua" o incluso "padre del sol", pero los especialistas en historia y filología canaria consideran que estas interpretaciones carecen de respaldo académico.

El nombre cayó en desuso tras la conquista de las Islas Canarias, cuando los nombres cristianos sustituyeron a los indígenas. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX experimentó un importante resurgimiento junto a otros nombres de origen guanche como Yeray, Jonay o Nauzet. En la actualidad, elegir Aday supone para muchas familias una forma de mantener viva la herencia cultural e histórica del archipiélago.

A partir de ahora, Canarias también tendrá su hueco en la NBA. El nombre de Aday Mara sonará en cada presentación de los Oklahoma City Thunder, al inicio de los partidos y en cada canasta que anote el pívot zaragozano de raíces tinerfeñas.