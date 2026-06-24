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Rescatadas 65 personas migrantes al este de Lanzarote

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Alnair traslada a puerto Naos, en Arrecife, a los rescatados, entre los que se encuentran 10 mujeres y dos menores

Migrantes en Puerto Naos, en Arrecife, el pasado 9 de mayo.

Migrantes en Puerto Naos, en Arrecife, el pasado 9 de mayo. / Adriel Perdomo/Efe

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EFE

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria/Arrecife

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles una neumática con 65 personas a bordo, según un primer balance, que navegaba a 15 millas (unos 28 kilómetros) al este de Lanzarote, han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.

Entre esas 65 personas hay diez mujeres y dos niños, según el balance provisional, y tendrían origen magrebí y subsahariano, han apuntado las fuentes consultadas, que han señalado también que se encuentran en aparente buen estado de salud.

Fue el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) el que alertó de la existencia de esta embarcación precaria navegando cerca de las costas de Lanzarote, tras recibir una llamada sobre las 11:24 hora canaria.

Localización de la Salvamar Al Nair, de vuelta a Puerto Naos, en Arrecife, tras rescatar a los migrantes este miércoles, 24 de junio de 2026

Localización de la Salvamar Al Nair, de vuelta a Puerto Naos, en Arrecife, tras rescatar a los migrantes este miércoles, 24 de junio de 2026 / La Provincia

Avión Sasemar y traslado a Puerto Naos, en Arrecife

Salvamento Marítimo ha movilizado para el rescate al avión Sasemar 110, que avistó la neumática sin aparentes problemas de fiabilidad poco tiempo después de la llamada, y a la Salvamar Al Nair, que ha rescatado a sus ocupantes y los ha trasladado hacia Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote), donde han arribado sobre las 14:10 hora local.

Según las primeras informaciones, la embarcación habría partido desde la localidad marroquí de Tan Tan y llevaba dos días navegando en aguas del Atlántico hasta su rescate. 

119 migrantes llegan a El Hierro

Por otro lado, el Cecoes ha indicado que en la tarde de ayer, una embarcación de Salvamento Marítimo acompañó hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, una embarcación con 119 migrantes, localizada muy cerca de la isla.

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Personal de la ONG Cruz Roja y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) les prestaron asistencia en el propio muelle.

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