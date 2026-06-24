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Sanciones de 1.000 euros y pérdida de puntos: la DGT pone el foco en los motoristas canarios nacidos entre 1961 y 1980

Tráfico busca reducir la siniestralidad en los motoristas y que estos respeten la normativa establecida para garantizar la seguridad vial

La DGT buscan concienciar a los motoristas

La DGT buscan concienciar a los motoristas / Shutterstock

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Helena Ros

Helena Ros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que intensifica los controles sobre los motoristas en las carreteras durante todos los fines de semana comprendidos entre junio y octubre. El objetivo es reducir la siniestralidad de uno de los usuarios más vulnerables de la vía y vigilar el cumplimiento de las normas de circulación.

Estos controles se llevarán a cabo por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y se centrarán en algunas de las infracciones más habituales entre los conductores de motocicletas como exceso de velocidad, adelantamiento prohibidos, consumo de alcohol y drogas, circular sin el equipamiento obligatorio y las distracciones al volante.

Uno de los principales motivos de la campaña es el aumento de los fallecidos en las carreteras españolas. Según datos facilitados por Tráfico, hasta el 31 de mayo habían fallecido 104 motoristas en vías interurbanas españolas.

Muchas de estas muertes se produjeron durante los fines de semana. En concreto, 58 motoristas perdieron la vida entre las 15:00 horas del viernes y la medianoche del domingo, 13 más que en el mismo periodo del año anterior. Además, solo durante el mes de mayo fallecieron 31 motoristas, siete más que en mayo de 2025.

En las carreteras convencionales es donde se registran el mayor número de accidentes

Desde la DGT afirman que casi ocho de cada diez fallecimientos se producen en carreteras convencionales, donde se han registrado 77 víctimas mortales en los cinco primeros meses del año. "Las salidas de vía continúan siendo el tipo de siniestro más frecuente, con 46 víctimas mortales. En este tiempo, han aumentado los fallecidos por colisiones, tanto traseras y múltiples como frontales", explican.

El perfil más habitual entre las víctimas mortales es el de hombres de entre 45 y 64 años, una franja de edad que representa casi la mitad de los fallecidos registrados este año.

Un grupo de motoristas en carretera

Un grupo de motoristas en carretera / EP

Consejos de la DGT antes de lanzarse a la carretera

Antes de iniciar cualquier desplazamiento, especialmente durante el verano, Tráfico recuerda la importancia de revisar el estado del vehículo:

  • Comprobar neumáticos
  • Revisar los frenos
  • Verificar el funcionamiento del alumbrado
  • Controlar los niveles de líquidos
  • Mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía
  • Respetar siempre la distancia de seguridad

La DGT insiste en que la prevención no solo debe ser cuando el conductor está encima de la moto, sino que comienza antes de arrancar. La velocidad y las distracciones al volante dos factores que influyen gravemente en los accidentes mortales.

Sanciones

Los motoristas que no cumplan con al normativa se enfrenta a graves sanciones económicas e incluso a la pérdida de puntos, dependiendo de la gravedad de la infracción. El consumo de alcohol o drogas al volante está sancionado con 500 o 1.000 euros y la pérdida de 2 a 6 putos de carné.

Por otro lado, para quienes no respeten los límites de velocidad establecidos las multas son de 100 a 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos. Circular sin casco, llevarlo mal abrochado o utilizar uno no homologado supone un castigo de 200 euros y la retirada de 4 puntos.

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Para evitar cualquier tipo de sanción, Tráfico recuerda que todos los conductores de motocicletas deben cumplir con la normativa establecida. De esta manera, se ayudará a aumentar la seguridad vial y reducir los accidentes mortales en las carreteras españolas.

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