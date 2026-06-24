Valido pide a Sánchez que “ponga fin al descrédito a los poderes del Estado”

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su comparecencia para informar sobre las investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo y del PSOE, que "ponga fin al descrédito al sistema democrático y a los poderes del Estado". En su turno de palabra, la parlamentaria nacionalista ha evidenciado la falta de coherencia de Sánchez en sus palabras y le ha advertido de que “no parece que mantenga la mayoría de la Cámara”.

Valido ha abierto su intervención denunciando el clima de desafección y polarización que se ha instalado en la sociedad ante el actual clima político. "La ciudadanía se mueve entre la desafección y la polarización", ha señalado la diputada de CC, que ha añadido que la población "está cansada de explicaciones que minusvaloran su inteligencia y que llegan siempre tarde o de catálogos de culpables que se despliegan para no asumir responsabilidades".

La portavoz de los nacionalistas canarios en el Congreso ha trasladado al presidente del Ejecutivo central que "ninguna estrategia por conservar el poder, pero tampoco ninguna estrategia por llegar a él puede justificar lo que estamos viviendo". Asimismo, la portavoz de Coalición Canaria ha subrayado que "la gente tiene derecho a saber qué falló y quiénes son los responsables de que fallara", y ha recordado que "uno es responsable de las personas que elige" y que "gobernar es asumir los errores y también las consecuencias de los actos de los equipos que uno designa".

La sesión del Congreso con la comparecencia de Pedro Sánchez, en imágenes. / José Luis Roca / EPC

Igualmente, ha expuesto que Sánchez "se equivoca" al afirmar que la ciudadanía "solo necesita los consejos de ministros y las decisiones de cada martes" porque “no puede decirnos con esa claridad que le sobra a esta Cámara”. Al mismo tiempo, le ha recordado que sin presupuestos aprobados el Congreso no puede fiscalizar las cuentas del Estado y que "vamos al cuarto año sin que podamos fiscalizar las cuentas".

Coherencia y ganar tiempo

Valido ha reclamado al presidente "coherencia con sus palabras", recordándole su propio discurso del 31 de mayo de 2018, en la moción de censura a Mariano Rajoy, cuando Sánchez sostuvo que la corrupción "actúa como un agente disolvente, profundamente nocivo para cualquier país", que "disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes" y que "merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando no hay una respuesta política acorde con la entidad del daño que ocasiona".

Valido ha preguntado directamente a la Cámara qué mensaje recibe hoy la ciudadanía "si parece que estamos más preocupados por mantenernos y por ganar tiempo" que por esclarecer los hechos y exigir responsabilidades. La diputada nacionalista ha advertido asimismo del peligroso mensaje que supone refugiarse automáticamente en las acusaciones de lawfare ante las investigaciones judiciales y ha defendido que "cuando surgen sospechas, cuando actúan los jueces, cuando se investiga, la respuesta no puede ser conspiración y persecución".

Inestabilidad y corrupción

La nacionalista ha recuperado en su intervención otra cita del propio Sánchez en aquella moción de censura, donde el actual presidente del Gobierno defendió que no se podía "obligar a un país a elegir entre democracia y estabilidad, porque no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción". La parlamentaria de CC ha recordado que el Congreso lleva cuatro años sin acoger un debate sobre el Estado de la Nación, mientras que este mes "se cumple un año de nuestro segundo debate sobre el estado de la corrupción".

Valido ha concluido exponiéndole al jefe del Gobierno, a la vista de las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, que “no parece que mantenga la mayoría de la cámara”. Por ello, la diputada ha finalizado reclamándole que "ponga fin al descrédito al sistema democrático y a los poderes del Estado".