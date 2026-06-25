La Aemet anuncia más calor de lo normal en Canarias: ¿hasta cuándo seguirá?

Canarias encara el inicio del verano con una tendencia clara en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología: temperaturas por encima de la media y un ambiente más húmedo de lo habitual durante las próximas semanas.

La pregunta ahora es hasta cuándo seguirá este calor en Canarias. Según explicó el delegado territorial de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife, Víctor Quintero, los modelos mantienen una señal de temperaturas más altas de lo normal al menos durante las próximas semanas, con posibilidad de que esta situación se prolongue hasta mediados de julio.

Aun así, la Aemet recuerda que las previsiones estacionales marcan tendencias generales y no permiten concretar con tanta antelación si se producirán episodios específicos como olas de calor.

Los primeros datos de junio ya apuntan en esa dirección. Hasta el día 14, las temperaturas se situaron por encima de los valores habituales para esta época del año, mientras que las precipitaciones fueron escasas, un comportamiento normal en la primera mitad del mes.

Antes de que esa tendencia veraniega se consolide, Canarias vivirá este jueves una jornada estable. La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados en general, aunque habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas en las vertientes norte de las islas.

Pronósticos por islas

LANZAROTE — Tiempo estable con nubes en el norte

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá intervalos nubosos en el norte durante la primera mitad del día. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios y las mínimas bajarán ligeramente. Viento flojo del norte, algo más intenso durante la segunda mitad del día en zonas de interior.

Temperaturas (°C): Arrecife 19 / 27

FUERTEVENTURA — Cielos despejados con intervalos nubosos

Jornada poco nubosa o despejada, con intervalos nubosos en el norte y oeste a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios o con mínimas en ligero descenso. Viento flojo a moderado de norte a noreste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 20 / 26

GRAN CANARIA — Nubes en el norte y posible lluvia débil

Cielos poco nubosos o despejados en general, con algunos intervalos nubosos en el norte durante la madrugada y al final del día. No se descarta alguna precipitación débil de madrugada en esa vertiente. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en las vertientes oeste y sudeste.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 21 / 25

TENERIFE — Nubosidad y baja probabilidad de lluvia

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y sur a primeras y últimas horas. Existe baja probabilidad de alguna precipitación débil, principalmente en el noreste. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 / 28

LA GOMERA — Nubes en el norte a primera y última hora

Cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo, con intervalos de moderado en las vertientes este y noroeste.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 / 27

LA PALMA — Más nubes y posibilidad de lluvia débil

Se esperan intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de alguna precipitación débil durante la madrugada. Temperaturas sin cambios, salvo máximas en ligero ascenso en zonas altas. Viento de componente norte flojo, con algún intervalo de moderado en las vertientes noroeste y este.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 / 24

EL HIERRO — Cielos abiertos con nubes en el norte

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo, con algunos intervalos de moderado en el extremo oeste y la vertiente sureste.

Temperaturas (°C): Valverde 15 / 19