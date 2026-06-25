La Aemet anuncia tiempo estable en Canarias para mañana viernes: pocas nubes, sin avisos y temperaturas sin grandes cambios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes 26 de junio una jornada marcada por la estabilidad en Canarias, sin fenómenos meteorológicos significativos y sin avisos activos en el archipiélago.

El tiempo estará dominado por cielos poco nubosos o despejados en general. La principal excepción se dará durante las primeras horas del día en el norte de las islas, donde pueden aparecer intervalos nubosos matinales. La previsión no descarta que esa nubosidad pueda ir acompañada de alguna llovizna débil y aislada.

También se espera nubosidad de evolución durante el día en las islas montañosas de mayor tamaño, aunque sin cambios relevantes en el conjunto de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán sin apenas variaciones. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 22 grados de mínima y 25 de máxima, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los valores estarán entre los 21 y los 30 grados.

El viento soplará flojo a moderado de componente norte, en una jornada sin incidencias meteorológicas destacadas para Canarias.

Día de San Juan en la zona del Rincón y la Cícer / Andrés Cruz

Pronóstico por islas

LANZAROTE — Jornada estable y sin avisos

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, dentro de una situación general estable en Canarias. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas: Arrecife aparece en el mapa con valores en torno a los 21 ºC.

FUERTEVENTURA — Tiempo tranquilo

Cielos poco nubosos o despejados durante la jornada, sin avisos meteorológicos activos. Ambiente estable y temperaturas sin apenas cambios. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas: Puerto del Rosario aparece con valores próximos a los 21 ºC.

GRAN CANARIA — Intervalos nubosos al norte y ambiente estable

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos matinales en el norte. No se descarta alguna llovizna débil y aislada. En el resto de la isla, tiempo más abierto y estable. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 / 25.

TENERIFE — Nubes matinales en el norte y claros en el resto

Cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos a primeras horas en el norte. Puede darse alguna llovizna débil y aislada. En zonas de interior y áreas de mayor relieve, posible nubosidad de evolución durante el día. Temperaturas sin apenas cambios. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 / 30.

LA GOMERA — Estabilidad y pocas nubes

Jornada marcada por el tiempo estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No se esperan fenómenos significativos ni avisos activos. Viento flojo a moderado de componente norte. Temperaturas: no aparece un valor completo legible en la tabla de la imagen.

LA PALMA — Nubosidad de evolución y ambiente estable

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con posible nubosidad de evolución durante la jornada al tratarse de una isla montañosa. Sin fenómenos meteorológicos significativos. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas: Santa Cruz de La Palma aparece en el mapa con valores próximos a los 21 ºC.

EL HIERRO — Pocas nubes y sin avisos

Tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados en general. No se esperan fenómenos meteorológicos adversos. Viento flojo a moderado de componente norte.

Temperaturas: Valverde aparece en el mapa con valores cercanos a los 19 ºC.