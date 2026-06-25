La Audiencia de Cuentas de Canarias avisa que patrocinios del Gobierno en 2022 podrían ser subvenciones encubiertas

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha detectado deficiencias en determinados patrocinios realizados por el Gobierno de Canarias durante 2022 -cuando gobernaba el pacto de las flores conformado por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y AHI- que, según advirtió este jueves el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, podrían ser subvenciones encubiertas otorgadas mediante procedimientos negociados sin publicidad.

Las incidencias fueron expuestas por Pacheco durante la presentación en comisión parlamentaria del informe sobre la utilización del procedimiento negociado sin publicidad por las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales correspondiente al ejercicio 2022. La fiscalización analiza 332 contratos adjudicados mediante este procedimiento por un importe de 25,85 millones de euros, de los que 138 fueron contratos de patrocinio por valor de 10,32 millones, el 40% del importe total contratado.

Promotur y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural

La mayor parte de esos contratos correspondieron a Promotur Turismo de Canarias y al Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), que concentraron el 63% y el 37% del importe destinado a patrocinios, respectivamente. El informe centra en ambas entidades las principales incidencias al concluir que en los expedientes analizados no existe documentación que permita acreditar la equivalencia entre la aportación económica realizada por la Administración y el retorno publicitario obtenido, requisito esencial para justificar un contrato de patrocinio.

Durante su comparecencia, Pedro Pacheco recordó que un contrato de patrocinio persigue obtener un retorno publicitario para la Administración, mientras que la finalidad de una subvención es financiar una actividad. Por ello, insistió en que debe acreditarse documentalmente la equivalencia entre el importe económico aportado y las prestaciones desarrolladas por la entidad patrocinada. Advirtió además de que, en aquellos casos en los que la aportación económica supere el valor real de la publicidad recibida, podrían derivarse responsabilidades contables.

Promotur: 103 contratos de patrocinio

En el caso de Promotur, la empresa pública formalizó durante 2022 un total de 103 contratos de patrocinio, por importe de 6,52 millones de euros, todos ellos mediante procedimiento negociado sin publicidad. La Audiencia revisó una muestra de 17 expedientes, por valor de dos millones de euros, equivalente al 30,7% del importe contratado.

Los contratos procedían de las convocatorias públicas impulsadas por Promotur para patrocinar eventos culturales, deportivos, gastronómicos, turísticos, científicos y de negocios con el objetivo de promocionar la marca Islas Canarias. Sin embargo, la Audiencia concluye que la documentación aportada no incorpora estudios económicos que permitan comprobar que el precio abonado se ajustaba al valor de mercado de la publicidad obtenida, ya que las memorias se limitan a describir la difusión de los eventos y la presencia de la marca institucional sin cuantificar económicamente ese retorno.

Contratos formalizados una vez realizado los eventos

La fiscalización también detecta que, salvo dos expedientes, todos los contratos analizados fueron formalizados una vez celebrados los eventos patrocinados, una incidencia que la Audiencia mantiene en el informe definitivo tras analizar las alegaciones presentadas por la empresa pública.

Durante la comisión parlamentaria, Pedro Pacheco informó además de que uno de los expedientes examinados ha dado lugar a la apertura de un procedimiento de responsabilidad contable relacionado con el patrocinio del Winter Pride Maspalomas, celebrado entre el 7 y el 13 de noviembre de 2022. Según explicó, el contrato se formalizó con Isla Mundial S.L., mientras que la facturación se emitió a través de la entidad Winter Pride Maspalomas, una circunstancia que, afirmó, no se ajusta a la normativa.

Desarrollo cultural

La Audiencia también examinó la contratación realizada por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que durante 2022 adjudicó 35 contratos de patrocinio por un importe de 3,8 millones de euros. La muestra fiscalizada incluyó diez contratos de patrocinio y dos contratos de servicios, entre ellos el expediente correspondiente al Mapas Fest 2022, en el que el órgano fiscalizador aprecia igualmente la ausencia de una valoración económica que permita acreditar la equivalencia entre la aportación pública y el retorno publicitario recibido.

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Recomendaciones

El informe recuerda que la diferencia entre un contrato de patrocinio y una subvención radica en que el primero exige una contraprestación publicitaria equivalente para la Administración, mientras que la segunda tiene como finalidad financiar una actividad de interés público. Por ello, recomienda a Promotur y a la Consejería de Turismo, así como al ICDC y a la Consejería de Cultura, analizar conjuntamente qué actuaciones deben tramitarse mediante contratos de patrocinio y cuáles deberían canalizarse a través del régimen de subvenciones. Asimismo, insta a elaborar estudios de mercado y mecanismos objetivos de valoración del retorno publicitario para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos.