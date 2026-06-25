Canarias conmemora el Día del Orgullo LGTBIQ+: "La igualdad se construye en los barrios"

Con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, distintas instituciones canarias han desarrollado este jueves actos conmemorativos y de reivindicación en varias islas del Archipiélago. Además de las lecturas de manifiestos celebradas en Gran Canaria y Tenerife, también se llevaron a cabo actividades institucionales y de visibilización en Fuerteventura y La Palma, reafirmando el compromiso de las administraciones públicas con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, la igualdad y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

La Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria acogió la lectura del manifiesto institucional en un acto que reunió a representantes institucionales y de los colectivos que trabajan por la defensa de la diversidad y la igualdad. La cita contó con la presencia del presidente del Cabildo, Antonio Morales; el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo; la consejera de Gobierno de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena Alonso y la consejera de Cultura, Guacimara Medina Pérez. Junto a ellos participaron representantes de entidades sociales, entre ellas la presidenta del colectivo Gamá, Montserrat González, y miembros de Chrysallis Canarias.

"La igualdad se construye en los barrios, en los pueblos, en los espacios de trabajo, en los oficios públicos, en la vida. Ahí es donde esta institución tiene que estar presente, y ahí es donde queremos y debemos seguir avanzando", ha comenzado diciendo Antonio Morales.

A continuación, Montserrat Gonzalez ha dado cominezo a la lectura del manifiesto: "Los derechos se conquistan y nos ha costado mucho conquistarlos para que nos los quieran quitar. Los derechos se ensanchan, se protegen y se practican en la sociedad. Una comunidad no mide su madurez por las libertades que proclama sino por la capacidad real que tiene la ciudadanía para ejercelas sin temor, sin ocultamiento y sin menoscabo de su dignidad", comenzaba el texto reivindicativo. "Las políticas públicas LGTBIQ+ no son privilegios, son concepciones identitarias. Son instrumentos de justicia democrática dirigidos a corregir desigualdades constatables".

Durante la lectura de la declaración institucional se destacó que, pese a los avances alcanzados en materia de derechos e igualdad, todavía existen numerosos desafíos para las personas del colectivo. Se puso el foco en la necesidad de garantizar entornos seguros para las infancias y adolescencias, combatir las barreras que siguen enfrentando muchas personas en ámbitos como el empleo, la salud o el reconocimiento social, y dar visibilidad a la realidad de las personas mayores del colectivo

"Cuando una persona LGTBIQ+ gana libertad, gana libertad toda la ciudadanía. Cuando una infancia crece sin miedo, crece una sociedad más sana. Cuando una persona trans accede a un empleo digno, a una atención sanitaria respetuosa, a una vida sin humillación, se fortalece la democracia", finalizaba el texto.

El acto ha concluido con la exposición de Itziar Hernández, Todas mis vidas, una serie de catorce ilustraciones que narra el recorrido emocional y vitar de una mujer lesbiana desde su nacimiento hasta su edad adulta. A través de diferentes momentos cotidianos, la obra explora el proceso de descubrimiento de la propia identidad, la sensación de ser difrerente y el peso de las miradas ajenas.

"Isla orgullosa y libre"

Rosa Dávila, Patricia León y miembros de las asociaciones Diversas, Libertrans, Iris y Realidades / LP/DLP

Por su parte, el Cabildo de Tenerife acogió también la lectura de su declaración institucional, con la participación de la presidenta insular y consejera de Igualdad, Rosa Dávila; la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León; y representantes de los colectivos Diversas, Libertrans, Iris y Realidades.

Dávila destacó que la bandera arcoíris que ondea estos días en la sede insular representa "una declaración de principios" y aseguró que Tenerife seguirá siendo "una isla abierta, respetuosa, orgullosa y libre". Asimismo, defendió el papel de la institución como garante de los derechos conquistados por el colectivo y lanzó un mensaje contundente: "Este Cabildo que presido es un muro de contención frente a los discursos de odio y frente a quienes pretenden cuestionar derechos ya conquistados".

La presidenta recordó además la reciente aprobación del primer Marco Estratégico Insular de Atención a la Diversidad LGTBIQ+ de la historia de Tenerife, una hoja de ruta elaborada junto a entidades y colectivos para combatir la discriminación y reducir desigualdades mediante medidas concretas respaldadas con financiación pública.

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En la misma línea, Patricia León subrayó que el Cabildo tinerfeño seguirá trabajando "con firmeza" por una isla "diversa, respetuosa y libre", sin hacer "ni una sola concesión a ningún discurso que busque una regresión de los derechos humanos".