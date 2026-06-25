Canarias ultima el reglamento que dará seguridad jurídica a las explotaciones agrarias en suelo rústico

El Gobierno de Canarias encara la recta final de la tramitación del Reglamento regulador de los usos agrarios y usos complementarios que busca poner orden a las actividades agrarias y ganaderas desarrolladas en suelo rústico y despejar las dudas que durante años han generado interpretaciones distintas entre administraciones y productores. El texto, que desarrolla la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, afronta ya sus últimos pasos administrativos y prevé elevarse la próxima semana al Consejo de Gobierno para solicitar el dictamen del Consejo Consultivo antes de su publicación, una vez transcurrido el verano. Así lo anunció el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, en la reunión celebrada este jueves entre el Gobierno autonómico y los responsables de los cabildos insulares en materia agraria y pesquera. El encuentro, el quinto celebrado durante la actual legislatura, sirvió para reforzar la coordinación institucional y analizar actuaciones conjuntas para responder a los retos del sector primario canario.

La futura norma persigue dotar de una mayor seguridad jurídica a las explotaciones agrícolas y ganaderas y fijará, por primera vez, unas condiciones urbanísticas comunes para todo el Archipiélago. El objetivo pasa por reducir la dispersión de criterios entre municipios y facilitar la implantación de infraestructuras vinculadas a la actividad agraria. Según explicó el consejero, el reglamento pretende responder a las dificultades surgidas desde la entrada en vigor de la Ley 4/2017, especialmente en la interpretación de cuestiones relacionadas con "la necesidad o la proporcionalidad de construcciones e instalaciones ligadas a las explotaciones". La nueva regulación incorporará además un registro específico de construcciones e instalaciones agrarias, incluirá una Oficina Técnica-Jurídica especializada en ordenación del suelo agrario y prevé mecanismos orientados a agilizar procesos de legalización de explotaciones ganaderas.

Estatus de las RUP

Durante la reunión entre el Ejecutivo y los cabildos también se abordó la situación del sector ante la negociación del futuro Marco Financiero Plurianual europeo y la defensa del estatus de las regiones ultraperiféricas. El Ejecutivo autonómico destacó el respaldo de los cabildos a la estrategia planteada para mantener el reglamento específico del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y actualizar su ficha financiera. El encuentro también sirvió para repasar algunos de los principales desafíos que afronta la actividad agraria en las Islas, entre ellos la amenaza de la filoxera en Tenerife. El Gobierno regional destacó la coordinación entre administraciones para contener la plaga, cuya presencia permanece limitada al área donde fue detectado inicialmente.

El nuevo reglamento busca acabar con las distintas interpretaciones entre municipios

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, defendió durante el encuentro la necesidad de reforzar la cooperación institucional para afrontar desafíos que afectan a la actividad agraria y garantizar instrumentos financieros adaptados a la realidad de Canarias. También insistió en la importancia de anticiparse para proteger sectores estratégicos como la viticultura insular.

La jornada permitió además realizar un balance de las ayudas tramitadas por la Dirección General de Agricultura desde el inicio de la legislatura. Según los datos presentados por el Ejecutivo, estas subvenciones alcanzan los 154 millones de euros repartidos entre más de 28.300 personas y entidades. Entre las partidas con mayor dotación destacan las dirigidas a la modernización y mejora de explotaciones, con cerca de 30 millones de euros; las destinadas a la incorporación de jóvenes a la agricultura, con 16,1 millones; y las orientadas a compromisos agroambientales y conservación de recursos genéticos, con más de 20 millones.

Las administraciones canarias cierran filas para defender el estatus de las regiones ultraperiféricas

En materia ganadera, las ayudas vinculadas al Programa de Desarrollo Rural y al Plan Estratégico de la Política Agraria Común han movilizado más de 6,8 millones de euros durante los tres años de legislatura, mientras que las inversiones destinadas a modernización de explotaciones ganaderas superan los 4,5 millones. En materia pesquera los miembros del Ejecutivo canario informaron de que se han efectuado una serie de modificaciones de las compensaciones de los sobrecostes de la pesca y la acuicultura de Canarias que se articulan en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), cuyo presupuesto pasa de 6, 1 millones de euros a 7,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 15,58%.

En la sesión se trataron otros temas estratégicos para el sector primario, como la situación de los abonos de las mejoras del Posei adicional, cuyos importes aún adeuda el Gobierno de España -24,9 millones de euros hasta la fecha adelantados por el Ejecutivo canario-, y se analizaron cuestiones específicas relacionadas con las autorizaciones de uso de productos fitosanitarios, el buceo profesional y la normativa pesquera.