Cinco años de la entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia: "Animaba a mi hijo a vivir, pero entendía que ya no pudiera más"

La decisión de acogerse a la eutanasia es una de las más complejas e íntimas que puede tomar una persona. Detrás de cada solicitud suele haber un amplio historial de enfermedades, tratamientos, intentos por mejorar y conversaciones difíciles en el seno de las familias, pero también hay madres, padres, parejas e hijos que acompañan ese proceso desde la empatía, incluso cuando aceptar la voluntad de un ser querido de no seguir viviendo resulta doloroso.

María Alonso —identidad ficticia para preservar su anonimato— es una de esas personas. Esta mujer de 69 años acompañó el pasado verano a su hijo en el proceso que culminó con la prestación de la ayuda para morir en un hospital de Canarias, cuyo nombre prefiere no revelar. Hoy, recuerda aquel camino con la certeza de haber hecho todo lo que estuvo de su mano y con la convicción de haber estado a su lado hasta el final. “Yo animaba a mi hijo a vivir, pero entendía que él ya no pudiera más”, afirma.

Según relata María, su hijo tenía 47 años cuando falleció. Había convivido durante más de dos décadas con la enfermedad de Crohn, una patología que, con el paso del tiempo, fue deteriorando su estado de salud. “Él pasó una etapa complicada y no se cuidaba como debía. No seguía el control necesario, y todo eso tuvo consecuencias”, admite la progenitora.

Durante años, el paciente probó distintos tratamientos y se sometió a varias intervenciones quirúrgicas. No obstante, las complicaciones continuaron avanzando, y el consumo prolongado de corticoides terminó provocándole un grave deterioro físico que afectó a sus huesos y limitó su autonomía de forma progresiva.

Avance de la enfermedad

Como madre, no quería renunciar a la esperanza. Creía que todavía podía aparecer una opción que serviría para mejorar su situación, pero con el paso de los años fue viendo cómo la patología condicionaba cada vez más la vida de su hijo. “Le ofrecieron un tratamiento nuevo, pero él ya no quería probar nada más. Estaba muy cansado, tenía problemas de salud mental y ya era otra persona”, cuenta.

Los últimos cinco años vivió con ella. A lo largo de ese tiempo, la familia se convirtió en su principal apoyo. La sexagenaria lo acompañó a consultas médicas, gestionó tratamientos y asumió buena parte de los cuidados diarios. Sus otros tres hijos también colaboraron cuando la situación se volvió más complicada. Sin embargo, el deterioro físico fue avanzando hasta convertir las tareas cotidianas en auténticos desafíos. De hecho, el dolor se había convertido en una constante y la pérdida de autonomía era cada vez mayor. “Tenía muchos dolores tanto por el día como por la noche. Tomaba morfina, pero no era suficiente”, comenta la mujer.

Fue entonces cuando el paciente comenzó a hablar de la eutanasia. “Fue idea suya. Pedimos cita con su médico de cabecera y le comunicó su decisión. Al cabo de unos días, vinieron a casa distintos profesionales para acompañarnos en el proceso”, detalla.

Conversaciones, valoraciones y acompañamiento

Las semanas posteriores estuvieron marcadas por conversaciones, valoraciones y acompañamiento. "El equipo se portó muy bien con nosotros y nos llegó a decir, incluso, que si en cualquier momento aparecían dudas, podía comunicarlo sin problema y se anularía todo”, asegura.

Para María fue muy duro asumir la decisión, pero comprendía el alcance del sufrimiento que había detrás. Ella había sido testigo del empeoramiento y entendía a la perfección cómo podía sentirse el afectado. “Mi hijo sentía que la enfermedad le había arrebatado demasiadas cosas. Había perdido independencia, proyectos y buena parte de la vida que deseaba tener. Por eso, se mantuvo firme hasta el final”, apostilla.

La solicitud fue aprobada sin grandes demoras, respaldada por los numerosos informes médicos que documentaban la situación clínica del paciente. «Fue muy valiente. Era tan grande su deseo, que el día que recibió la inyección fue al hospital con la misma naturalidad que quien va a hacerse una analítica», destaca con admiración.

Un año después, el duelo continúa presente, aunque acompañado por la serenidad de saber que estuvo a su lado hasta el final y que respetó su voluntad. María conserva en su casa numerosas fotografías de su hijo, a las que dedica unos minutos cada día. Habla de él con emoción, cariño y orgullo. «No lo olvido, y siento que cada día lo quiero más», asevera.

De esta experiencia extrae también un mensaje para otras familias que atraviesan situaciones parecidas: la importancia de tener paciencia y de comprender que, cuando una persona sufre y no existen alternativas, respetar su decisión de acceder a una muerte digna es otra muestra de amor.

Acompañamiento

Detrás de cada caso, hay un equipo multidisciplinar que ejerce de guía y soporte. María Dolores Fabelo es trabajadora social y coordinadora de la unidad de Apoyo a la Prestación de Ayuda a Morir de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura. Tal y como relata profesional, la función de este grupo se centra en acompañar a todas las personas implicadas en la prestación. “Esto significa que no solo estamos junto a la persona que la solicita, sino también junto a los profesionales que participan y a las familias», aclara.

El objetivo es que nadie afronte el procedimiento en soledad y que cada paso pueda desarrollarse con seguridad, información y cercanía. Según informa la profesional, es habitual que el primer contacto con las personas que solicitan la eutanasia se produzca después de un largo recorrido marcado por la enfermedad y la reflexión. “Son pacientes que han pasado por muchos calvarios que les han hecho analizar y valorar qué es lo que quieren para su vida», anota Fabelo.

Ahora bien, a pesar de que cada caso es distinto, el elemento que comparten es la convicción con la que a menudo llegan quienes toman esta determinación. «La persona tiene claro lo que quiere hacer, pero no sabe cuál es el procedimiento o cuáles son los siguientes pasos», señala.

Equipo multidisciplinar

El equipo que compone la unidad está integrado por trabajadores sociales, psicólogos y enfermeros, unas figuras que están presentes tanto durante el proceso como después de la prestación. Además, ofrecen apoyo a los profesionales sanitarios que intervienen en ella, pues en muchas ocasiones son estos últimos quienes experimentan un mayor impacto emocional, sobre todo cuando participan por primera vez en el procedimiento. «Estamos acostumbrados a curar y a intentar salvar vidas. Por eso, las primeras veces suelen ser más intensas», advierte Fabelo.

Hasta el momento, la unidad ha acompañado seis solicitudes en la isla majorera, de las cuales cuatro llegaron a término y en otros dos casos el fallecimiento se produjo antes de su resolución. La experiencia acumulada ha dejado entre los integrantes del equipo una conclusión compartida: cada solicitud encierra una historia distinta, pero todas necesitan escucha, amparo y asesoramiento. «Aquí es donde verdaderamente hablamos de atención centrada en la persona», reflexiona la coordinadora.

Y es que más allá de los procedimientos y de los protocolos, el trabajo consiste en estar cerca de quienes atraviesan uno de los momentos más trascendentales de su vida. «Estamos hablando de sentimientos, de una persona que se va. Y al final, nos vamos a ir todos», concluye.