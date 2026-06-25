Demetrio Ramos, el canario que vivió en primera persona el terremoto en Venezuela: "Sentí la muerte al lado"

Al otro lado del charco, el terremoto que ha sacudido esta madrugada a Venezuela también se ha dejado sentir en Canarias. No por sus efectos materiales, sino por la inquietud de quienes tienen familia al otro lado del Atlántico. Desde que llegó la noticia, son muchos los isleños que han intentado contactar con sus seres queridos en la ya conocida como la octava isla. Entre ellos, las hijas de Demetrio Ramos, un tinerfeño afincado en Caracas desde hace años. Él logró ponerse a salvo junto a su mujer, Nelly Medina, aunque reconoce que vivió momentos de auténtica angustia: “Sentí la muerte al lado”.

Ramos emigró a Venezuela junto a su padre cuando apenas tenía 14 años. Desde entonces, lleva más de seis décadas viviendo en la periferia de Caracas, en el Municipio Sucre del Estado Miranda, una de las zonas afectadas por el terremoto. Actualmente vive en una casa de quinta con tres plantas, una particularidad que le hizo vivir este episodio natural con más miedo —pues notaba temblar cada uno de los pisos—.

Antes de sentir el movimiento, Ramos y Medina disfrutaban en el salón de una película. Cuando el teléfono móvil comenzó a emitir una alerta de terremoto, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Y segundos después, dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, sacudieron Venezuela y sembraron el pánico en buena parte del país.

Una situación de vulnerabilidad máxima

Por suerte, ambos lograron salir durante el temblor y resguardarse bajo una columna de la casa. "Fue larguísimo, todo se movía con mucha fuerza y creíamos que la casa se iba a desplomar". Así pasaron tres minutos, que fue lo que duró el episodio. Los muebles y los cuadros acabaron en el suelo e incluso se registraron explosiones en el tendido eléctrico. En algunas viviendas cercanas, las paredes llegaron a agrietarse.

Ramos reconoce que nunca se había sentido tan vulnerable, sin saber qué hacer. "Tienes mucho miedo y te sientes como una hoja arrastrada por el viento", explica. Aunque intenta describir aquellos momentos, admite que las palabras se quedan cortas. "Es imposible imaginarlo si no lo has vivido, ves caer estructuras a tu alrededor, sientes la muerte al lado y solo esperas a que pase", agrega.

Comunicación con el exterior

Cuando quiso mandar un mensaje a sus hijas para decirles que todo estaba bien se dio cuenta de que las comunicaciones no funcionaban. Pasadas las cuatro de la madrugada fue cuando comenzó a recibir los primeros mensajes. "Estaban muy preocupadas e incluso lloraban", apunta.

Ahora ya ha pasado lo peor, aunque los nervios continúan a flor de piel. El ambiente de su alrededor no ayuda, pero ellos sí. "Muchos vecinos tienen las paredes rotas y muros caídos, y vamos a colaborar en lo que podamos", detalla. Su casa no ha sufrido ningún desperfecto: "Parece que está bien construida, pero para la naturaleza nada es suficiente".

Una segunda experiencia con terremotos

Este no es el primer terremoto que vive Ramos. En 1967, Caracas ya sufrió un seísmo de magnitud 6,5. "Recuerdo estar con mi madre, pero no lo sentí tan fuerte como el de anoche", rememora. Sin embargo, aquella tragedia dejó un balance devastador: más de 300 muertos, cerca de 2.000 heridos, 80.000 personas sin hogar y pérdidas materiales valoradas en 450 millones de bolívares.

Casi seis décadas después, la situación vuelve a evocar aquel episodio. Las autoridades han contabilizado, por el momento, al menos 164 fallecidos y más de 11.000 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros. No obstante, la magnitud real de la catástrofe podría ser mucho mayor. El epicentro del doble seísmo se produjo en Montalbán y sus efectos llegaron hasta la capital y varios estados del norte, especialmente el de La Guaira, la principal zona costera de Venezuela.

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