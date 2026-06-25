Los gastos esenciales devoran el 70% del presupuesto familiar en Canarias

Los hogares canarios destinan siete de cada diez euros de sus ingresos a pagar gastos básicos. El presupuesto de las familias isleñas se incrementó ligeramente en 2025 hasta los 32.921 euros de media. Pero la subida se queda en nada. El aumento del coste de las necesidades esenciales se come no solo ese 0,7% extra con el que contaban, sino que también le da otra buena mordida al fondo que hasta ahora les quedaba para destinar a gastos más superficiales.

La Encuesta de Presupuestos Familiares, que publicó este jueves 25 de junio el Instituto Nacional de Estadística (INE), no deja lugar a dudas. Las familias canarias tienen mayor disponibilidad de ingresos, pero al mismo tiempo tienen menor margen en sus presupuestos domésticos. Descontando los 5.131 euros de la alimentación, los 8.263 euros del alquiler y otros 1.782 euros destinados al pago de las facturas y suministros de la vivienda ya se han esfumado un 47,5% de los ingresos de las familias.

Si a esto se le añade lo que se destina a medicación y servicios sanitarios, a vestimenta y calzado y a telecomunicaciones se suman otro 2.988 euros al presupuesto, del que ya se ha dilapidado un 56,5%. Y al agregar los gastos vinculados a la educación, el vehículo y los seguros se incluyen otros 3.955 euros extra y se llega al 68,5%. Es decir, casi un 70% del presupuesto anual se va solo para pagar servicios o productos de primera necesidad, dejando un margen cada vez más corto para destinar al ocio, las vacaciones o el ahorro.

Más en el súper y menos en restaurantes

De hecho, si se analiza de forma individualizada qué aspectos del presupuesto se han visto incrementados y cuáles han descendido se puede comprobar como muchos de los gastos básicos han experimentado un avance, mientras que otros más superfluos se constriñen. Los canarios destinaron casi un 8% más de su presupuesto anual a pagar la cesta de la compra, un 9,7% si se añaden las bebidas no alcoholicas. El pago de los alquileres sube un 4,4%, igual que también avanzan el margen del presupuesto que se comen las facturas de luz, agua, basura y la gasolina. El gasto en medicamentos avanza un 20% anual, así como también escala el coste vinculados a los estudios de Infantil y Primaria.

Al mismo tiempo, los canarios ahorran en otros aspectos que no son tan esenciales. En las comidas o cenas en restaurantes han gastado un 4,3% menos y no es porque salir a comer fuera sea ahora más barato que el año pasado -el Índice de Precios de Consumo (IPC) dice todo lo contrario, en 2025 se encareció un 6,1%-, sino que cada vez se lo pueden permitir con menor frecuencia. También se reduce el gasto en bebidas alcohólicas, paquetes turísticos, tabaco o gastos que no se producen mensualmente y ni siquiera anualmente como la compra de un coche o un electrodoméstico.

Que los gastos básicos devoren una gran parte de la economía doméstica no es algo nuevo, pero poco a poco estos aspectos esenciales van arañando cada vez un mayor porcentaje. Si se analizan los datos del año 2024 puede comprobarse cómo escalan de manera paulatina. Dos años atrás, la cesta de la compra, la vivienda y sus gastos asociados suponían un 45,4% de los ingresos familiares. En solo doce meses estos pagos se han comido dos puntos de los ingresos de los hogares canarios. O lo que es lo mismo ahora se deben invertir 776 más al año para hacerles frente.

Pero si se echa un vistazo por el retrovisor, puede comprobarse cómo el avance se ha acelerado en los últimos años. De hecho, en 2016 estos mismos gastos de primera necesidad como son la comida y la vivienda suponían un 44% del presupuesto. Es decir, en diez años han escalado tres puntos porcentuales, pero dos de ellos han sido en los últimos doce meses.

Crecen los ingresos y los gastos

Ante estas perspectivas no es de extrañar que muchos puedan preguntarse ¿por qué si gano más vivo ahora peor? Y la repuesta hay que buscarla en notable avance de las condiciones de vida. Prácticamente todo ha subido en los últimos años, siendo muy importantes los incrementos que se han producido en bienes básicos como la vivienda, los combustibles o los alimentos.

Canarias se encuentra, además, entre las comunidades que han experimentado un avance del presupuesto por hogar más modesto. Apenas un 0,7% en un año. Muy alejado del 7,6% de Extremadura -la región en la que los ingresos familiares eran más bajos de toda España- o Madrid, donde el presupuesto familiar crece un 6,7%. Sin embargo, hay autonomías donde también decrece como Baleares o Galicia. Pero es que en ese mismo periodo, el IPC ha avanzado un 2,9%, más del doble.

Aunque si se analizan los últimos diez años, el crecimiento de los presupuestos familiares del Archipiélago sí que han rebasado a la inflación. Desde 2016 el gasto de los hogares canarios ha crecido un 39%. En ese mismo periodo, los precios han escalado un 29%. El problema se ha localizado, por tanto, en los últimos años, donde una crisis inflacionaria provocada, primero, por un exceso de demanda y falta de oferta tras la pandemia, y después, por las consecuencias de conflictos como el de Ucrania o Oriente Próximo, ha puesto a temblar los bolsillos de los isleños.

Aun así, la brecha que todavía sigue existiendo entre el presupuesto medio familiar en Canarias y el del conjunto de España sí se ha recortado en los últimos años. En 2025, los hogares isleños gastaban 2.179 euros menos que la media del país. Diez años atrás la diferencia era de 4.561 euros.