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Terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias constituye una comisión para hacer seguimiento de la situación en Venezuela

El Ejecutivo regional envía todo su "cariño y solidaridad" al pueblo venezolano en estos momentos y analiza cualquier posible incidencia que pueda afectar a la comunidad canaria en el país

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello. / GOBIERNO DE CANARIAS

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha activado una comisión de seguimiento para evaluar la situación en Venezuela y su posible impacto sobre la comunidad canaria residente en el país, después de los terremotos registrados en las últimas horas, que han dejado ya más de una treintena de fallecidos, según el balance provisional disponible.

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, ha trasladado en declaraciones a los medios la consternación del Gobierno canario ante la tragedia. "Solo podemos expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela", señaló Cabello, que subrayó la "incertidumbre" que rodea estos momentos y la voluntad del Ejecutivo de permanecer cerca de un país con fuertes vínculos históricos y afectivos con Canarias.

Agenda suspendida

Esa preocupación se extiende, de forma especial, a los miles de canarios y canarias que residen en Venezuela y a sus familias en las islas. Por ello, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, han decidido suspender la agenda prevista para este jueves con el fin de realizar un seguimiento directo de la evolución de los acontecimientos.

El Ejecutivo autonómico prevé mantener contacto con las entidades canarias presentes en Venezuela y con el Consulado General de España en el país para recabar información actualizada y coordinar posibles actuaciones. "Vamos a constituir un grupo para poder hacer seguimiento desde el Gobierno de Canarias con inmediatez y en estrecha colaboración y ofrecimiento a todas las entidades", explicó el portavoz.

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Cabello insistió en que el Gobierno canario quiere transmitir "todo el cariño y solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil", al tiempo que mantiene abierta la vía de comunicación con los colectivos vinculados a la comunidad canaria para conocer de primera mano cualquier incidencia que pueda afectar a los residentes en el país.

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