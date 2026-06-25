La Guardia Civil lo confirma: multa de 200 euros y 4 puntos menos por este error mortal que muchos conductores canarios cometen en verano

Con la llegada de los desplazamientos de verano, la Guardia Civil ha vuelto a recordar a los conductores la importancia de utilizar correctamente el cinturón de seguridad y de asegurar cualquier objeto o mascota que viaje en el interior del vehículo.

A través de un post en redes sociales, las autoridades buscan recordar a los conductores y pasajeros la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y un efecto que puede acabar con al vida de los usuarios. "En un choque frontal, el pasajero sin sujeción sale despedido y se convierte en un proyectil mortal que aplasta a los ocupantes delanteros", advierte.

Efecto elefante

El principal motivo de esta insistencia es el conocido como "efecto elefante", un fenómeno que pueden sufrir los pasajeros que no utilicen en cinturón de seguridad y dejar graves consecuencias, ya que este efecto puede multiplicar el peso de una persona o un objeto durante una frenada o un accidente y convertirlo en una tragedia.

La DGT lanza un ejemplo para concienciar a los conductores sobre la importancia de utilizar el cinturón de seguridad, "a una velocidad tan baja como 60 km/h, un pasajero que pese 75 kilos golpearía el asiento delantero con una fuerza equivalente al peso de un elefante de 4,2 toneladas".

Sanciones por no llevar el cinturón de seguridad

No utilizar el cinturón de seguridad está considerado una infracción grave y conlleva una sanción de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. La DGT junto a los agentes de los agentes de tráfico emplean campañas de vigilancia y buscan concienciar a los conductores de que es fundamental respetar la normativa establecida.

El objetivo principal es reducir la siniestralidad en las carreteras y garantizar la seguridad vial, por ello insisten en la importancia de extremar la precaución y utilizar los elementos de seguridad del vehículo con los que deben protegerse el conductor y el resto de pasajeros.

Los objetos sueltos en el vehículo pueden ser peligrosos

El efecto elefante afecta tanto a personas como a animales u objetos que se transporten en el vehículo. Cualquier objeto o usuario que viaje sin sujeción dentro del habitáculo puede convertirse en un proyectil.

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación recoge que "la carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores".