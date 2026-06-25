Insólito: un casero fabrica pruebas falsas contra un vecino para evitar una denuncia por ruidos y acaba condenado

Lo que empezó como una denuncia por ruidos en un edificio ha terminado convirtiéndose en un caso abracadabrante que ha acabado en los tribunales. Un propietario ha sido condenado tras intentar fabricar pruebas falsas contra un vecino que llevaba años quejándose de las molestias provocadas por un inquilino del inmueble.

El caso, ocurrido en Francia y recogido por el medio Le Figaro Immobilier, ha generado gran impacto por la estrategia utilizada por el casero para intentar darle la vuelta al conflicto.

Años de denuncias por ruidos, provocaciones y tensión vecinal

El origen del problema se remonta a 2017, cuando un vecino comenzó a sufrir constantes molestias por el uso de un patio interior como zona de aparcamiento, con ruidos de motores y gases que le impedían incluso abrir las ventanas.

Con el paso del tiempo, la situación fue a peor. El inquilino del edificio colindante protagonizó episodios de comportamiento conflictivo, incluyendo golpes contra paredes, lanzamiento de objetos e incluso actitudes de provocación directa. El vecino denunciante llegó a sufrir consecuencias en su salud debido al estrés prolongado, con insomnio, dolores de cabeza y malestar continuo.

El giro inesperado: el casero intenta culpar al vecino

En lugar de intervenir para solucionar el conflicto, el propietario decidió defenderse en los tribunales acusando al vecino de ser el verdadero causante de los problemas. Para ello presentó varias declaraciones firmadas por inquilinos del edificio y otros residentes, que en un primer momento convencieron a un tribunal, llegando incluso a condenar al vecino a pagar una indemnización.

El caso dio un giro total en el tribunal de apelación, donde se descubrió que varias de esas declaraciones habían sido manipuladas o redactadas por el propio propietario, siendo firmadas sin conocer su contenido real.

El testimonio clave fue el de un familiar de una de las firmantes, que reconoció que la declaración había sido escrita por el casero.

Condena al propietario por intento de fraude

Tras destaparse el engaño, la sentencia inicial fue revocada y el propietario pasó a ser considerado responsable del intento de manipulación del proceso judicial.

La Justicia concluyó que no se puede eludir la responsabilidad de las molestias generadas en un inmueble mediante pruebas falsas. Finalmente, el casero fue condenado a pagar 1.500 euros por daños morales al vecino afectado, además de asumir las costas del procedimiento.