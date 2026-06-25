El Ministerio de Interior lo confirma: los delitos y la criminalidad suben en Canarias por encima de la media española en 2026

Los delitos en Canarias han aumentado durante el arranque de 2026. El Ministerio de Interior ya ha hecho públicos los datos del Balance de Criminalidad que corresponde al primer trimestre del 2026. El archipiélago ha empezado el año con un incremento de los casos superior al registrado a nivel nacional. La evolución contrasta con la tendencia del conjunto de España

Los últimos datos contabilizan 28.320 infracciones penales en el archipiélago, frente a las 27.299 registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 3,74%. Estos casos superan a los del resto del país, donde el crecimiento medio de la criminalidad nacional se situó en torno al 1%.

Guardia Civil

El incremento experimentado en Canarias multiplica casi por cuatro la media española, situando al archipiélago entre las comunidades con una evolución más desfavorable en este inicio de año. Las cifras muestran comportamientos distintos según el tipo de delito. Mientras algunas modalidades aumentan de forma notable, otras registran descensos respecto al primer trimestre de 2025.

Robos de vehículos y violencia: los delitos que más crecen

Entre los indicadores que más llaman la atención figura el robo de vehículos, que experimentó el mayor incremento porcentual. Durante los tres primeros meses de 2026 se denunciaron 449 casos, frente a los 344 contabilizados un año antes, lo que supone una subida superior al 30%.

También crecieron los robos con violencia e intimidación, con un aumento cercano al 8%, así como los robos con fuerza en viviendas y otras instalaciones, que incrementaron algo más de un 5%. Por otra parte, los hurtos permanecieron estables, con apenas una variación del 0,1%.

Gráfica que muestra los delitos registrados en el primer trimestre de 2026.

Por fortuna, los delitos de gran impacto social, como las agresiones sexuales con penetración descendieron alrededor de un 23% respecto al mismo trimestre del año anterior y los homicidios dolosos y asesinatos bajaron un 30%, pasando de diez a siete casos registrados.

La criminalidad convencional supera los 23.000 delitos

Del total de 28.320 infracciones penales contabilizadas en Canarias, 23.283 corresponden a la denominada criminalidad convencional, que engloba los delitos tradicionales como robos, hurtos, lesiones o tráfico de drogas. El resto pertenece al ámbito de la cibercriminalidad, donde se incluyen estafas informáticas y otros delitos cometidos a través de medios digitales.

Imagen de archivo de una detención / El Día

Esta diferencia es clave, porque el peso de los ciberdelitos continúa creciendo dentro de las estadísticas nacionales y explica parte del volumen global registrado en las islas.

Santa Cruz de Tenerife impulsa el aumento regional

El comportamiento tampoco ha sido uniforme entre las dos provincias canarias:

La provincia de Santa Cruz de Tenerife registró un incremento del 5,6% en la criminalidad durante el primer trimestre.

registró un incremento del 5,6% en la criminalidad durante el primer trimestre. La provincia de Las Palmas tuvo un crecimiento mucho más moderado, situándose en el 1,9%.

Dentro de esta última, además, algunas islas lograron reducir sus cifras de delincuencia respecto al año anterior. Fuerteventura registró un descenso cercano al 13% y Lanzarote redujo sus datos en torno a un 4%, compensando parcialmente el comportamiento observado en otros territorios.

Aunque el archipiélago presenta una evolución superior a la media española, no encabeza el ranking nacional de aumentos. Aragón fue la comunidad con el mayor crecimiento interanual, con una subida superior al 10%, seguida por Baleares, que superó el 8%.

La Comunidad Valenciana también registró un incremento superior al canario, mientras que otras autonomías mostraron una evolución opuesta. La caída más significativa fue la de Cataluña, que destacó por una reducción cercana al 6%.