Muere Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha confirmado este jueves el fallecimiento de Ana Brito, actual Directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), aquejada de una enfermedad. "Para sus compañeros y compañeras de la Consejería de Bienestar Social, Ana, entre otras muchas cosas, fue siempre la alegría de los Consejos de Dirección; el orden y la meticulosidad, que reflejaba en sus anotaciones con perfecta caligrafía; la suavidad con la que expresaba cada uno de sus pensamientos; y el compromiso inalterable y la firmeza demostrada a la hora de defender la igualdad y el trabajo bien hecho", publicó el departamento del Gobierno de Canarias al dar a conocer la triste noticia.

"En estos momentos queremos mandar un mensaje de cariño a su familia y amigos, compartiendo el dolor de una pérdida tan sentida", añadieron.

Fernando Clavijo: "Fue una mujer comprometida con una sociedad más justa"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también mostró su pesar por la muerte de Ana Brito a través de sus redes sociales. "Fue una mujer muy comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en todos los ámbitos, especialmente desde las aulas, donde trabajó siempre para educar en igualdad".

Su vida ha estado ligada a la educación. Brito era diplomada en Profesorado de Educación General Básica por la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica de Las Palmas y durante su carrera profesional ocupó el cargo de profesora de primaria y de directora en distintos centros de Gran Canaria, La Palma y El Hierro.

Su trayectoria docente comenzó como profesora de Educación Primaria en el colegio privado Alma's, donde estuvo entre 1992 y 1997. Luego fue directora en el C.P. Virgen del Carmen y, más tarde, en el CEIP Puerto de La Estaca. Su último puesto como docente fue en el CEIP Valverde.

Además, fue concejala de las Áreas de Servicios Sociales, Juventud, Cultura y Deportes, Bibliotecas, Turismo, Educación, Cementerios y Tanatorios del M.I. Ayuntamiento de Valverde (El Hierro) entre los años 2008 y 2011 por la Agrupación Herreña Independiente (AHI). El 24 de julio de 2023 fue nombrada directora del Instituto Canario de Igualdad.

A principios de junio, Brito fue reconocida por la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Camela Nakerar durante la Gala de los Premios ROMI 2026, por su compromiso y labor en la defensa y promoción de los derechos del pueblo gitano.

Desde que ocupó su puesto al frente del ICI, Brito abogó por la prevención, la información y la apertura de los centros de crisis para tratar de combatir el machismo y darle a las mujeres un espacio en el que poder refugiarse.

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Otra de las medidas de Brito era reforzar la colaboración con Educación para instaurar, desde edades tempranas, el compromiso de crecer en igualdad. De hecho, era fiel defensora de que la asignatura de Igualdad se impartiese en centros escolares, institutos, Formación Profesional y en las universidades como asignatura obligatoria.