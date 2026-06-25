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La Palma le tiende la mano a Venezuela tras los terremotos que se han cobrado, al menos, 164 víctimas

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, traslada la solidaridad del Cabildo con el pueblo venezolano y mantiene contacto con el Gobierno de Canarias para ofrecer ayuda cuando se concrete el alcance de la emergencia

Las calles, el refugio de miles caraqueños tras los terremotos que sacudieron a Venezuela

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Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma ha trasladado este jueves su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano tras los terremotos registrados en el país. El presidente insular, Sergio Rodríguez, expresó la preocupación de la Corporación por una emergencia sobre la que, según indicó, todavía existe poca información fiable.

Rodríguez señaló que las imágenes que llegan desde Venezuela son "impactantes" y apuntan a un escenario grave, aunque pidió cautela hasta disponer de datos más concretos sobre el alcance real de los daños y las necesidades de la población afectada.

"Lamentamos profundamente esto que está sucediendo, que parece que todas las cosas suceden al mismo tiempo, y son todas malas. Aquí vivimos el impacto de una catástrofe natural, de otro orden, y conocemos perfectamente cómo se pueden sentir. Todo nuestro apoyo y solidaridad", manifestó en declaraciones a los medios.

Solidaridad desde una isla marcada por una catástrofe reciente

El presidente palmero vinculó el mensaje de apoyo con la experiencia vivida por La Palma tras la erupción volcánica de 2021, una emergencia natural que afectó de forma directa a miles de vecinos y dejó una profunda huella social, económica y territorial en la Isla.

Rodríguez evitó comparar fenómenos distintos, pero subrayó que La Palma conoce el impacto humano de una catástrofe y la incertidumbre que acompaña a los primeros momentos de una emergencia.

Ese recuerdo, señaló, refuerza la empatía de la institución insular con Venezuela y con las familias que esperan información sobre sus allegados.

Contacto con el Gobierno de Canarias

El Cabildo mantiene comunicación con el Gobierno de Canarias y con la Viceconsejería de Acción Exterior para ofrecer la colaboración que pueda ser necesaria.

Rodríguez explicó que la institución insular está a la espera de recibir información más precisa para saber qué tipo de ayuda puede resultar útil y cómo debe canalizarse.

El Gobierno autonómico ha activado contactos con entidades canarias en Venezuela y ha ofrecido su colaboración al Ministerio de Asuntos Exteriores para coordinar posibles actuaciones de ayuda, en un contexto en el que las comunicaciones siguen siendo complicadas en algunas zonas del país.

“Mucho ánimo” a las familias y a los equipos de rescate

El presidente del Cabildo también envió un mensaje de ánimo a las familias afectadas y a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno.

“Mucho ánimo a todas las familias afectadas, y también a los equipos de rescate que están en este momento actuando. Quedamos a la espera de tener una información más concreta para podernos pronunciar”, añadió Rodríguez.

La institución insular insiste en que cualquier posicionamiento adicional dependerá de los datos que se vayan conociendo en las próximas horas y de la evaluación de necesidades que realicen las autoridades y entidades que operan en Venezuela.

Poca información fiable en las primeras horas

Uno de los principales problemas señalados por las instituciones canarias es la falta de información contrastada durante las primeras horas posteriores a los terremotos.

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El Cabildo de La Palma reconoce que, por ahora, no dispone de un diagnóstico completo del impacto de la emergencia. La caída de comunicaciones en determinadas zonas y la circulación de imágenes y datos no verificados obligan a mantener prudencia.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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