El primer premio de la Lotería Nacional cae en Canarias

El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves 25 de junio de 2026 ha dejado una alegría en Tenerife. El número agraciado ha sido el 31608, vendido, entre otros puntos, en Cabo Blanco, en el municipio tinerfeño de Arona

El décimo premiado aparece consignado en el punto de venta situado en la Carretera General de Cabo Blanco, 124, en Cabo Blanco, provincia de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Tenerife entra en el reparto del primer premio

La clave del sorteo está en el 31608, el número que se ha llevado el primer premio y que ha sido repartido en varias administraciones y puntos de venta de España.

Entre los lugares donde aparece vendido figura Cabo Blanco, en Tenerife, lo que convierte al Archipiélago en uno de los territorios agraciados en esta jornada de la Lotería Nacional.

El premio no ha sido exclusivo de Canarias. En el listado también aparecen otros puntos de venta en provincias como Córdoba, Murcia, Segovia, Sevilla y Alicante, según la información mostrada en el comprobador del sorteo.

El punto de venta agraciado en Cabo Blanco

El punto de venta tinerfeño asociado al primer premio está ubicado en:

Carretera General de Cabo Blanco, 124

Cabo Blanco, Santa Cruz de Tenerife

Código postal: 38628

La aparición de Tenerife en el reparto del primer premio supone una buena noticia para los jugadores que adquirieron décimos del 31608 en esta zona del sur de la isla.

El segundo premio fue para el 39275

El segundo premio del sorteo ha correspondido al número 39275. Según el listado mostrado, este número aparece vendido en un punto de venta de Valencia, concretamente en la calle Bolsería, 2.

Además, los reintegros del sorteo han sido los números 3, 9 y 8, por lo que los décimos terminados en esas cifras recuperan parte del importe jugado.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).