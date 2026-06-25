Terremoto en Venezuela, en directo | Canarias sigue de cerca la última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos

La misión de la ONU para Venezuela pide levantar restricciones en internet y los medios de comunicación tras los terremotos

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó este jueves su solidaridad con los afectados por los terremotos que han sacudido el país, y pidieron el levantamiento de las restricciones en internet y los medios de comunicación para facilitar la información en una emergencia como la actual.

"Como medida prioritaria e inmediata, la misión insta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación", señaló el grupo de expertos de Naciones Unidas en un comunicado. Y añadió que el acceso oportuno a información fiable y a los canales de comunicación será fundamental ya en las próximas horas así como en los días venideros "para la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la población".