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Terremoto en Venezuela, en directo | Canarias sigue de cerca la última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos
Un doble seísmo con magnitudes 7,2 y 7,5 ha dejado al menos 32 muertos y 700 heridos en el país, aunque las cifras podrían aumentar
A. Romero
Al menos 32 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Elena Morales
La comunidad venezolana en Canarias sigue con preocupación las consecuencias de los seísmos: "Se sintió como un solo terremoto"
El vicepresidente de Asociación Unión Canario Venezolana, Agustín Rodríguez, cuenta que las primeras horas fueron especialmente complicadas y que junto a Federación de Asociaciones Venezolanas en España (FAVE) han comenzado a movilizar recursos para colaborar con las personas afectadas
El presidente de Canarias suspende su agenda para seguir la evolución del terremoto en Venezuela
El presidente de Canarias ha expresado este jueves su “dolor y tristeza” por las trágicas consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela y ha anunciado la suspensión de su agenda para seguir de cerca la evolución de la situación. El Gobierno canario mantiene contacto con las entidades canarias y el Consulado General de España en Venezuela ante la “gran incertidumbre” existente, con especial atención a los miles de canarios residentes en el país y a sus familias. El jefe del Ejecutivo autonómico ha trasladado todo su “cariño” y “solidaridad” al pueblo venezolano en este momento difícil.
Venezuela agradece a España el ofrecimiento de "ayuda inmediata" tras los terremotos
Las autoridades de Venezuela han dado las gracias este jueves al Gobierno de España por ofrecer "ayuda inmediata" tras los potentes terremotos de magnitud superior a 7 en la escala Richter que han sacudido el país caribeño y han dejado al menos 32 muertos, según el balance preliminar. El ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha agradecido "profundamente" las palabras de su homólogo español, José Manuel Albares, "en nombre del Gobierno de Venezuela". "En este momento tan complejo, producto de una catástrofe natural de gran magnitud, la solidaridad y acompañamiento son fundamentales para enfrentar todas las dificultades", ha indicado Gil en un comunicado.
Delcy Rodríguez agradece los mensajes de "apoyo y solidaridad" de líderes mundiales
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este jueves los mensajes de "solidaridad y apoyo" enviados por distintos líderes mundiales como el estadounidense Donald Trump ante los terremotos del miércoles. En su cuenta de la red X, la presidenta ha dado las gracias a Trump y su Administración, "que han estado en constante contacto con las autoridades venezolanas, ofreciendo apoyo y solidaridad a los venezolanos ante esta tragedia que nos ha sumido en el luto". La frase de Rodríguez es la respuesta al mensaje del dirigente norteamericano, en el que asegura que su país ayudará "a sus nuevos y grandes amigos".
La misión de la ONU para Venezuela pide levantar restricciones en internet y los medios de comunicación tras los terremotos
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó este jueves su solidaridad con los afectados por los terremotos que han sacudido el país, y pidieron el levantamiento de las restricciones en internet y los medios de comunicación para facilitar la información en una emergencia como la actual.
"Como medida prioritaria e inmediata, la misión insta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación", señaló el grupo de expertos de Naciones Unidas en un comunicado. Y añadió que el acceso oportuno a información fiable y a los canales de comunicación será fundamental ya en las próximas horas así como en los días venideros "para la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la población".
Los reyes transmiten su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela tras los terremotos
Los reyes han transmitido este jueves su apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela tras los dos terremotos sufridos por el país en el que han fallecido, al menos, 32 personas y otras 700 han resultado heridas.
En un mensaje en la red social X, lamentan la tragedia provocada por estos dos terremotos y trasladan a los ciudadanos venezolanos todo su apoyo. "Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido el desastre", añade el mensaje. De la misma forma, acompañan en el dolor a todos los familiares de las víctimas.
España ofrece a Venezuela ayuda de Agencia de Cooperación y Unidad Militar de Emergencia
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha ofrecido este jueves al su homólogo venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país. Albares ha hecho este ofrecimiento a su homólogo durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.
Fuentes de Exteriores han indicado que el ministro ha trasladado a su homólogo de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos. Ambos han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, según han indicado las fuentes.
Maduro llama a "la unión nacional, la serenidad y el amor" tras los terremotos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enviado este jueves un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter que han dejado al menos 32 muertos y más de 700 heridos en el país.
A pesar de que se encuentra encarcelado en Estados Unidos tras su captura el pasado 3 de enero en el marco de una operación militar estadounidense, Maduro ha hecho un llamamiento a la "unión nacional, la serenidad y el amor" en "esta hora difícil", tal y como ha indicado en un mensaje difundido en redes sociales. "Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra patria, Cilia (Flores) y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada, por los heridos, por quienes sufren y por todo nuestro pueblo", ha señalado, en relación a su mujer, también bajo custodia.
Una estimación basada en modelos automáticos del Servicio Geológico de EEUU proyecta que el número de muertes puede oscilar entre las 10.000 y las 100.000
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela. El USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha calculado que hay un 42% de posibilidades de que el número de fallecidos se sitúe en esa franja, un 33% de que los muertos sean entre 1.000 y 10.000 y un 17 % de que sean más de 100.000.
El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El USGS tiene en cuenta para sus estimaciones variables como la población de la zona y el tipo de edificaciones.
"En general, la población de esta región vive en edificios vulnerables a los temblores sísmicos, aunque también hay edificios resistentes. Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe", señala este servicio. "Es probable que se produzcan un elevado número de víctimas y daños extensos, y es probable que el desastre tenga un alcance generalizado. Las alertas rojas registradas en el pasado han requerido una respuesta nacional o internacional", añade su informe sobre este episodio.