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Terremoto en Venezuela, en directo | Canarias sigue de cerca la última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos

Un doble seísmo con magnitudes 7,2 y 7,5 ha dejado al menos 32 muertos y 700 heridos en el país, aunque las cifras podrían aumentar

Dos terremotos en Venezuela obligan a declarar el estado de emergencia

Dos terremotos en Venezuela obligan a declarar el estado de emergencia

Lucía Feijoo Viera

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A. Romero

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

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