Terremoto en Venezuela, en directo | Canarias sigue de cerca la última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento se han contabilizado 164 muertos y más de 1000 heridos como consecuencia del terremoto sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

La OMS expresa sus condolencias La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofreció sus condolencias al pueblo venezolano por los terremotos que sacudieron el país este miércoles y destacó que su homóloga regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está preparada para desplegar personal adicional y enviar suministros médicos para atender a las víctimas. "Las necesidades sanitarias están aumentando a medida que evoluciona la respuesta, especialmente en lo referente a gestión de víctimas, atención de lesiones y traumatismos y apoyo a los centros de salud afectados por los cortes de electricidad", señaló en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Claudia Morín Una joven de Tenerife busca a sus tíos, desaparecidos tras el doble terremoto de Venezuela: "Estoy desesperada" La tinerfeña María Hernández, vecina del municipio de Santa Úrsula, se enteró de lo ocurrido en Venezuela como muchos otros canarios, viendo la televisión. A priori pensó que no había sido para tanto, pero pocos minutos después se topó en redes sociales con un vídeo de cómo había quedado el aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, tras el doble terremoto. Fue entonces, cuando cayó en la cuenta de la gravedad de la situación y de inmediato trató de hablar con su tío, Pablo Martín Hernández Mesa, vecino de ese Estado. "Ni él ni su mujer, Olga Fabiola Castañeda, nos responden, por lo que no sabemos si les ha pasado algo o si no tienen forma de comunicarse", apunta. Más información

Faltan servicios de emergencias Cientos de habitantes de la ciudad de La Guaira, en la costa central de Venezuela, reclamaban este jueves la presencia de funcionarios de Protección Civil y demás organismos de seguridad para ayudar a rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros tras los potentes terremotos que azotaron en la víspera al país petrolero. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela e impactaron fuertemente en La Guaira, han dejado múltiples edificios totalmente colapsados de los que todavía sale humo blanco.

Localizado el cuerpo sin vida de Alazne Solabarrieta El cuerpo sin vida de Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca, ha sido localizado este jueves por la tarde bajo los escombros de un edificio donde vivía en la capital venezolana a causa de los terremotos registrados en el país caribeño.

Ucrania se ofrece a enviar rescatistas El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció este jueves enviar a rescatistas ucranianos a Venezuela para ayudar a localizar a las víctimas de los devastadores terremotos que han provocado al menos 188 muertos y 1.520 heridos en el país caribeño. "Con gran tristeza me he enterado de las consecuencias de los terremotos en Venezuela y de la pérdida de vidas que han causado. Transmitimos nuestras condolencias a todas las familias afectadas", escribió el presidente ucraniano en X.

Colombia enviará un equipo de élite Colombia enviará este jueves un primer contingente de 63 rescatistas especializados a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles a ese país, informó Javier Pava, director encargado de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), en una rueda de prensa. "Nosotros vamos a llevar lo que se llama un equipo USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue), que tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, y cuenta con todos los implementos para rescatar personas atrapadas dentro de esos edificios", señaló el funcionario en Bogotá al término de una reunión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

La UME volará esta noche El Ministerio de Defensa está gestionando los permisos necesarios para enviar cuanto antes a Venezuela, si es posible este mismo jueves, un avión con 57 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ocho unidades caninas y material de emergencia para prestar ayuda ante los terremotos en el país. Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado a EFE que el aparato está ya en la base de Torrejón (Madrid) a la espera de concluir con toda la logística necesaria para el vuelo, y que en un principio se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas está cerrado.

Jose Rico / Francisco José Moya Qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos El epicentro se ha situado en el centro del país, pero sus efectos han sido más devastadores en las regiones costeras del norte y en la capital, Caracas. Consulte aquí qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico.

American Airlines cancela los vuelos de Miami a Caracas American Airlines canceló este jueves sus vuelos de Miami a Caracas, por ahora la única ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela, tras los dos terremotos del miércoles en el país suramericano, que cerró el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.