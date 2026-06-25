La ULPGC aprueba sus nuevos estatutos tras un año de trabajo y los remite al Gobierno de Canarias

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aprobó este jueves, en un claustro extraordinario, sus nuevos estatutos, un documento que adapta la normativa interna de la institución a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que ahora será remitido al Gobierno de Canarias para su aprobación definitiva.

El nuevo texto, fruto de un proceso de trabajo de casi un año, reduce el articulado de los anteriores estatutos —aprobados en 2016 al amparo de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)— al pasar de 224 a 168 artículos, con el objetivo de contar con una normativa más flexible y preparada para futuras modificaciones legislativas.

Adaptación a la nueva normativa

Los nuevos estatutos se articulan en torno a cinco pilares: la docencia y la formación universitaria; la investigación; la transferencia e intercambio del conocimiento; la innovación y el compromiso social; y la calidad y la mejora continua.

Entre las principales novedades figura la incorporación del concepto de personal de investigación dentro de la comunidad universitaria, en consonancia con la terminología recogida en la Ley de la Ciencia. De esta forma, pasa a formar parte de la comunidad universitaria todo el personal contratado al amparo de esa norma, tanto investigador como técnico de apoyo vinculado a proyectos de investigación.

Instante durante el encuentro del claustro. / Archivo Grafico

Mayor presencia del estudiantado y del PTGAS

La nueva normativa establece una representación mínima del 25% del estudiantado en el claustro y en todos los consejos y juntas de centro, además de prever mecanismos que favorezcan la coordinación entre las delegaciones de estudiantes y el Consejo de Estudiantes de la ULPGC.

Asimismo, los sectores mayoritarios de la comunidad universitaria —el profesorado doctor con vinculación permanente y el estudiantado— ceden dos puntos porcentuales de ponderación en las votaciones al personal técnico, de gestión, de administración y servicios (PTGAS), que pasará a disponer del 12% del voto ponderado tanto en el Claustro como en las elecciones a rector, frente al 10% actual.

Docencia y órganos universitarios

Los estatutos incorporan también la posibilidad de que los centros docentes puedan proponer, además de titulaciones presenciales, nuevos estudios semipresenciales o no presenciales, tal y como contempla la LOSU.

El texto recoge igualmente la estructura de distintas unidades y servicios garantes de derechos dentro de la universidad, entre ellos el Servicio de Inspección, la Defensoría Universitaria y la Comisión de Convivencia.

Además, mantiene la independencia de la Junta Electoral Central como máximo órgano responsable de los procesos electorales de la ULPGC, pese a que este órgano no figure expresamente en la LOSU.

Un proceso participativo

La elaboración de los nuevos Estatutos comenzó en 2025, cuando la Secretaría General encargó a un grupo de juristas de la universidad la redacción de un primer borrador con el objetivo de adaptar la normativa a la LOSU y modernizar el funcionamiento interno de la institución.

Por primera vez, ese documento fue sometido a un trámite de audiencia pública para que cualquier miembro de la comunidad universitaria pudiera presentar aportaciones. Posteriormente, el claustro eligió una comisión encargada de elaborar el texto definitivo, integrada por el rector, la secretaria general, cuatro profesores, un representante del PTGAS y un estudiante, con el apoyo de la Dirección de los Servicios Jurídicos.

Durante la tramitación se presentaron 105 enmiendas. Finalmente, el claustro debatió 65 de ellas —tras la retirada de algunas propuestas y la inadmisión de otras por cuestiones formales—, de las que 53 fueron aceptadas por la comisión y aprobadas por el órgano universitario.

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Con el respaldo mayoritario del claustro, los nuevos estatutos serán ahora enviados al Gobierno de Canarias para culminar su tramitación y aprobación definitiva.