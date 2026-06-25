Willner Rivas, último fichaje del CV Guaguas, desaparecido tras el terremoto en Venezuela
El receptor atacante venezolano, anunciado recientemente como quinto refuerzo del conjunto grancanario, se encuentra en paradero desconocido
Willner Rivas, último fichaje del CV Guaguas, permanece desaparecido tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados este miércoles en Venezuela, según han confirmado fuentes de su entorno familiar. Los seísmos han dejado al menos 164 fallecidos y cerca de un millar de heridos, de acuerdo con los balances provisionales difundidos tras la emergencia.
Los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más afectadas, donde aún quedan escombros por retirar y edificios colapsados o dañados pendientes de revisión. La situación mantiene abierto el balance de víctimas, ante la posibilidad de que todavía haya personas atrapadas.
El receptor atacante venezolano, de 31 años y capitán de la selección absoluta de su país, había sido anunciado recientemente como quinto refuerzo del conjunto grancanario para la próxima temporada. Rivas llegaba procedente del Narbonne francés y cuenta con una amplia trayectoria internacional, tras competir en ligas de Francia, Italia, Suiza, Turquía, Catar y Venezuela.
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