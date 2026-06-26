Se acerca el afelio a Canarias: qué es y por qué no frenará el calor

La Tierra está a punto de alcanzar uno de esos momentos astronómicos que suelen despertar curiosidad cada verano: el afelio.

El fenómeno se producirá el próximo 6 de julio y, aunque pueda parecer contradictorio, llegará en pleno verano del hemisferio norte, justo cuando Canarias y buena parte de España miran de reojo a los termómetros.

El afelio no es un fenómeno exclusivo del Archipiélago, sino de todo el planeta. Ese día, la Tierra se situará en el punto más alejado del Sol dentro de su órbita anual. En otras palabras: Canarias, como el resto del mundo, estará viajando sobre una Tierra que se encuentra algo más lejos de nuestra estrella de lo habitual.

¿Qué es el afelio?

La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, sino una elipse. Por eso hay un momento del año en el que el planeta está más cerca del Sol, conocido como perihelio, y otro en el que se encuentra más lejos, llamado afelio. En 2026, ese punto de máxima distancia se alcanzará el 6 de julio.

La distancia será de algo más de 152 millones de kilómetros. La cifra impresiona, pero la diferencia respecto al punto más cercano del año no es suficiente para cambiar de forma apreciable el tiempo que se siente en superficie. De hecho, el afelio se produce cada año a comienzos de julio, cuando en Canarias ya se está en pleno verano.

¿Por qué ocurre el afelio en verano?

La explicación está en que las estaciones no dependen de que la Tierra esté más cerca o más lejos del Sol, sino de la inclinación del eje terrestre. En estas fechas, el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, recibe la radiación de forma más directa y cuenta con días más largos. Por eso es verano en Canarias, en la Península y en el resto del hemisferio norte, aunque el planeta esté algo más alejado de su estrella.

Es una de las paradojas más habituales de la astronomía cotidiana: en enero, cuando la Tierra está más cerca del Sol, en Canarias es invierno; y en julio, cuando está más lejos, el Archipiélago atraviesa sus semanas más cálidas del año.

¿El afelio frenará el calor?

La respuesta corta es no. El afelio no frenará una ola de calor ni tampoco la provocará. Su efecto sobre las temperaturas diarias es prácticamente imperceptible frente a los factores meteorológicos que sí determinan el calor en Canarias: la llegada de masas de aire cálido, la presencia o ausencia de alisios, la estabilidad atmosférica, la calima, la inversión térmica y el relieve de las Islas.

Por eso, aunque el planeta esté más lejos del Sol, Canarias puede registrar episodios de temperaturas altas si se combinan esos ingredientes. En el Archipiélago, además, el calor no se reparte de la misma manera en todas las zonas.

Las medianías, las cumbres y las vertientes sur y oeste suelen ser más sensibles a los episodios cálidos, mientras que las zonas de costa pueden quedar más suavizadas por la influencia marina y el régimen de vientos.

Calor canario, no calor astronómico

Cuando Canarias vive un episodio de altas temperaturas, la clave suele estar mucho más cerca que el Sol: en la atmósfera. Una entrada de aire cálido de origen africano, la presencia de polvo en suspensión o una situación de estabilidad pueden disparar los termómetros, especialmente en zonas interiores y de medianías.

El afelio, por tanto, no actuará como un “alivio” térmico. Tampoco debe interpretarse como una contradicción si el 6 de julio o los días próximos hace calor. Que la Tierra esté más lejos del Sol no significa que el verano pierda intensidad, porque lo que manda en esta época es la inclinación del planeta y la configuración meteorológica de cada región.

Vigilar la previsión meteorológica en Canarias

En Canarias, la atención debe centrarse en la previsión meteorológica y en los avisos por altas temperaturas, calima o radiación ultravioleta, no en el calendario astronómico. El afelio es un fenómeno interesante para entender cómo se mueve la Tierra, pero no cambia las recomendaciones habituales ante el calor: evitar la exposición solar en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, proteger a menores y mayores y prestar atención a las zonas donde el calor se acumula más.

Así, el próximo 6 de julio Canarias estará un poco más lejos del Sol, pero eso no impedirá que el verano siga su curso. El afelio servirá para mirar al cielo con curiosidad, no para explicar una ola de calor.