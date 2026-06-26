El autoconsumo solar se multiplica por 16 en Canarias en solo tres años

Canarias mira al sol –de la manera más segura posible– con más redes de autoconsumo colectivo que nunca. La apuesta por las energías renovables y el ahorro energético gana peso entre los hogares y empresas del Archipiélago, donde la demanda de soluciones sostenibles no deja de aumentar. La eléctrica Endesa califica este avance como un «hito» para el consumo responsable y respetuoso con el medioambiente. Según datos de la compañía, Canarias cerró mayo con 24.991 instalaciones de autoconsumo conectadas a la red de distribución, 1.756 de ellas de uso colectivo. «Una cifra nunca antes vista» que multiplica por 16 los registros de hace apenas tres años.

La capacidad de producir y consumir energía propia a través de placas solares en 2023 recaía en un total de 113 instalaciones en todo el territorio. En la actualidad la potencia de autoconsumo instalada alcanza los 260 megavatios, lo que equivale aproximadamente al 3% de la potencia contratada por los clientes. El dato es significativo en un contexto de insularidad en el que las Islas tienen una importante dependencia energética exterior, donde la generación depende en gran medida de combustibles. Así, desde Endesa explican que el crecimiento del autoconsumo ya tiene «efectos visibles en determinadas horas del día, especialmente en las franjas de mayor producción solar, donde reduce la demanda de energía procedente de la red».

Eso sí, desde Endesa subrayan que el autoconsumo debe entenderse como una solución complementaria dentro del nuevo modelo energético. La compañía advierte de que, a medio plazo, esta fórmula puede convertirse en una pieza «cada vez más importante» de la transición energética, especialmente en entornos urbanos. No obstante, seguirá conviviendo con otras herramientas clave para la descarbonización, como las grandes plantas renovables y los sistemas de almacenamiento. A diferencia del autoconsumo individual –en el que los beneficiarios son un único consumidor, como una vivienda unifamiliar o una empresa– el autoconsumo colectivo permite que una misma instalación solar abastezca a varios consumidores, repartiendo la energía producida entre ellos. La instalación colectiva abarata los costes y se traduce en el beneficio de una comunidad. Aun así, la opción favorita de los canarios sigue siendo la individual. En la actualidad representa el 93% de las 24.991 instalaciones con las que cuentan las Islas. Ahora bien, el autoconsumo colectivo empieza a ganar terreno, pues las instalaciones de este tipo se han duplicado desde mayo de 2025, al pasar de 865 a 1.756 .

Incentivos fiscales

¿Pero a qué responde este aumento de las instalaciones? Desde Endesa apuntan a tres factores clave: «una regulación más favorable en los últimos años, la simplificación de los trámites administrativos y una mayor concienciación de los ciudadanos». A estos elementos se suman los incentivos disponibles, entre ellos las deducciones fiscales en el IRPF para reformas en viviendas que mejoren la eficiencia energética, así como otras subvenciones procedentes de distintos niveles administrativos, desde los fondos Next Generation hasta ayudas autonómicas complementarias. Estas deducciones pueden alcanzar hasta el 60%, en función del tipo de actuación y del objetivo de ahorro energético conseguido, y se aplican una vez ejecutada la obra. En este contexto, las ayudas Next Generation, vinculadas a los fondos europeos, se encuentran ya en la recta final de sus plazos para la puesta en servicio de las instalaciones subvencionadas.

Por provincias, Santa Cruz de Tenerife sigue liderando las instalaciones colectivas, con un total de 900, mientras que en Las Palmas hay 846. Sin embargo, la provincia oriental se mantiene a la cabeza en cuanto a instalaciones individuales de autoconsumo, con un total 12.346, por las 10.899 de Santa Cruz de Tenerife. De esta forma, persiste la tendencia que comenzó en 2023, con Santa Cruz de Tenerife encabezando las instalaciones colectivas, y Las Palmas, ocupando el primer puesto en las conexiones individuales.

Crecimiento nacional

Canarias no es el único territorio que apunta hacia la energía limpia. En el conjunto del país también se ha constatado un importante crecimiento en el número de suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de distribución de Endesa en el último año. Así, estos han rebasado los 45.000, duplicando en tan solo 12 meses la cifra contabilizada en mayo de 2025 hasta alcanzar un nuevo récord que evidencia el avance de la transición energética del país.

El crecimiento exponencial de las conexiones de autoconsumo colectivo en los últimos años ha hecho que se haya pasado de la cifra testimonial de 48 suministros conectados al cierre de 2021 a los más de 45.000 actuales, lo que supone multiplicar por más de 900 las conexiones. Con el avance registrado en el último ejercicio, el autoconsumo colectivo ya representa más del 10% de todos los suministros de autoconsumo conectados a la red de Endesa, frente al 6% de hace un año.