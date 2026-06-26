Canarias en familia: tres destinos para volver a disfrutar del tiempo juntos este verano

Las vacaciones familiares están cambiando. Frente a los viajes acelerados y las agendas llenas de planes, cada vez más familias buscan algo mucho más sencillo y valioso: compartir tiempo de calidad juntos.

Disfrutar de una comida sin prisas, ver a los niños hacer nuevos amigos, pasar una tarde en la piscina o simplemente desconectar de las obligaciones diarias son experiencias que han vuelto a situarse en el centro de las decisiones de viaje. Ya no se trata únicamente de elegir un destino, sino de encontrar lugares donde cada miembro de la familia pueda disfrutar a su manera.

Con esta filosofía, HD Hotels ha desarrollado una propuesta familiar en Canarias que se extiende por tres islas y tres formas diferentes de vivir las vacaciones: HD Parque Cristóbal Tenerife, HD Parque Cristóbal Gran Canaria y HD Lobos Natura Fuerteventura.

Aunque cada establecimiento tiene su propia personalidad, todos comparten una misma visión: convertir el hotel en una parte activa de la experiencia y no únicamente en el lugar donde dormir.

En Playa del Inglés, HD Parque Cristóbal Gran Canaria representa la propuesta más dinámica de la cadena. Rodeado de jardines y bungalows independientes, el hotel combina zonas splash, actividades deportivas y una programación de entretenimiento diseñada para todas las edades.

Sus opciones va más allá de la animación tradicional, creando experiencias compartidas para todas las edades. Además, el hotel dispone de diferentes tipologías de habitaciones y villas familiares, adaptadas tanto a familias con niños pequeños como a viajes donde participan varias generaciones.

En el sur de Tenerife, HD Parque Cristóbal Tenerife invita a disfrutar de una estancia junto a la playa, donde el deporte, el ocio y la animada vida nocturna se integran con la comodidad de sus amplios bungalows y zonas ajardinadas. Un entorno perfecto para vivir unas vacaciones activas y llenas de experiencias.

Aquí, el tiempo invita a compartir, descansar y disfrutar sin prisas. La experiencia se complementa con actividades inspiradas en la cultura local, el entorno natural y los valores de sostenibilidad, acercando a pequeños y adultos a la esencia de Canarias.

El estilo más contemporáneo llega de la mano de HD Lobos Natura Fuerteventura, situado en Corralejo. Inspirado en los paisajes del Islote de Lobos, el resort combina diseño, bienestar, gastronomía y entretenimiento dentro de una experiencia integrada.

Una de sus principales diferencias, es que la programación de actividades se desarrolló al mismo tiempo que el propio proyecto hotelero. Espacios, operativa y experiencias fueron concebidos conjuntamente para crear una propuesta coherente, donde cada ambiente conecta con la identidad del destino y del hotel.

A esta propuesta se suma EMBLEM, el concepto premium de HD Hotels presente en los tres establecimientos. Una opción para quienes buscan un extra de comodidad, privacidad y personalización durante sus vacaciones.

Más allá de las diferencias entre hoteles, los tres comparten una misma idea: recuperar el valor de las vacaciones como un espacio para reconectar con lo importante. Porque muchas veces los mejores recuerdos nacen de los momentos más sencillos: una conversación sin interrupciones, una tarde sin horarios o la alegría de volver a disfrutar juntos.