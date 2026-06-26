'Cuica', la nueva canción de Quevedo y Ptazeta que convierte un canarismo en canción

La colaboración entre Quevedo y Ptazeta ya es una realidad: ‘Cuica’. El tema, que salió a la luz hace apenas unas horas, reúne a dos de las voces más destacadas de la música urbana canaria y confirma unos rumores que venían circulando desde semanas atrás.

Historia de Instagram de Quevedo anunciando la nueva canción. / @quevedo.pd

Una de las primeras pistas llegó en un encuentro entre Ptazeta y María, estudiante de Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, que le preguntó por una posible canción junto a Quevedo. La artista respondió entre risas con una frase que terminó cobrando sentido: “El día 26 estén atentos”.

Los rumores ya venían de antes. En mayo, vecinos y seguidores habían visto a Quevedo y Ptazeta grabando juntos en Juan XXIII, en Arucas.

Durante la noche del 25 de mayo, el barrio se transformó en escenario de videoclip, con cámaras, movimiento y la expectación de ver a dos de los nombres canarios más reconocibles de la música urbana trabajando en pleno corazón de la zona. Apenas un mes más tarde, aquel rodaje deja de ser una incógnita y sale a la luz convertido en canción.

El canarismo 'cuica' convertido en canción

El título de la canción tira de habla canaria. 'Cuica', según la Academia Canaria de la Lengua (ACL), remite a una persona que habla o actúa con astucia o disimulo. Esta fue otra de las pistas que lanzaron, pues hace unos días, Quevedo compartía en sus historias de Instagram, una captura de la definición de cuica de la ACL, con lo que revelaba el nombre del nuevo tema.

Esa idea se refleja en la letra de la canción, construida alrededor de una figura femenina que sabe moverse, mirar, provocar y llevar la situación a su terreno sin mostrar del todo sus cartas. El canarismo no solo funciona como guiño local, sino como la clave que explica el tono del tema: una mezcla de picardía, deseo y actitud llevada al lenguaje urbano.

Una mezcla de dembow y reguetón

Musicalmente, 'Cuica' es una mezcla de dembow y reguetón con un aire que recuerda a los sonidos de los 2000, pero actualizados a la estética de ambos artistas. Es una fórmula directa, rítmica y asociada al verano, con un estribillo de los que "se pegan" y una producción que acompaña el tono juguetón del título.

Quevedo y Ptazeta: dos referentes de la música urbana en Canarias

Está claro que Quevedo se ha convertido en los últimos años en una de las voces más reconocibles del panorama urbano a nivel mundial. Desde su 'boom' en 2022 con Quédate junto a Bizarrap, el grancanario está en lo más alto de las listas internacionales.

Ptazeta, con su estilo directo, enérgico y muy reconocible se mueve entre el rap, el reguetón y los sonidos urbanos con una identidad propia que la ha llevado a ser una de las artistas urbanas canarias con mayor reconocimiento.