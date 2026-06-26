Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rafa Nadal hotel FuerteventuraCuica Quvedo y PtazetaPiloto militar Gran CanariaSeguridad SocialEurofighter Gran CanariaCanarias - VenezuelaPlanes Ocio Gran CanariaLoterías en Canarias
instagramlinkedin

Confirmado: la directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, una de las víctimas mortales

El Gobierno de Canarias lamenta la muerte de Isabel Jara, directora de su oficina en Venezuela, quien residía en el ático del edificio colapsado

Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santa Cruz de Tenerife

La directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, es una de las víctimas mortales de los terremotos registrados en el país caribeño, han confirmado el Ejecutivo canario.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, había dicho a primera hora de este viernes que no tenían noticias de los trabajadores de aquella oficina, y que lo que le constaba es que se estaba "desescombrando el edificio", que se derrumbó por el terremoto.

Noticias relacionadas

También indicó que las noticias respecto al estado de Isabel Jara "no son positivas" pues el edificio se vino abajo y ella vivía en el ático.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Estado advierte a Canarias del fin de los traslados de menores a la Península
  2. ¿Qué tiempo hará este verano en Canarias? La Aemet adelanta su previsión para los próximos tres meses
  3. La Bonoloto deja más de 100.000 euros en Canarias
  4. Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias (II): «Me chiflaría que Óscar Hernández estuviera en el Gobierno»
  5. El primer premio de la Lotería Nacional cae en Canarias
  6. Mañana de oposiciones docentes en el IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria: “Gestiono los nervios llorando todos los días”
  7. Sin noticias de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela
  8. La Graciosa de Quevedo en el Mundial: desde Canarias hasta Atlanta

Confirmado: la directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, una de las víctimas mortales

Confirmado: la directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, una de las víctimas mortales

Directo | Canarias, en alerta por el terremoto en Venezuela: tres españoles fallecidos, cuatro bajo los escombros y 99 sin localizar tras el seísmo que deja ya 235 muertos

Directo | Canarias, en alerta por el terremoto en Venezuela: tres españoles fallecidos, cuatro bajo los escombros y 99 sin localizar tras el seísmo que deja ya 235 muertos

Por qué cada vez es más difícil comprar una vivienda en Canarias: las claves detrás de la subida de precios

Por qué cada vez es más difícil comprar una vivienda en Canarias: las claves detrás de la subida de precios

La Base Aérea de Gando inicia una nueva etapa con la llegada del Eurofighter y la retirada del F-18 tras casi cuatro décadas de servicio en Canarias

La Base Aérea de Gando inicia una nueva etapa con la llegada del Eurofighter y la retirada del F-18 tras casi cuatro décadas de servicio en Canarias

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, desaparecida tras quedar su edificio en escombros

Se acerca el afelio a Canarias: qué es y por qué no frenará el calor

Se acerca el afelio a Canarias: qué es y por qué no frenará el calor

El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos de Venezuela

El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos de Venezuela

Ángel Víctor Torres expresa la preocupación de Canarias por el doble terremoto en Venezuela: "Lo sentimos en el corazón"

Ángel Víctor Torres expresa la preocupación de Canarias por el doble terremoto en Venezuela: "Lo sentimos en el corazón"
Tracking Pixel Contents