Dónde donar en Gran Canaria para ayudar a Venezuela tras el terremoto

Gran Canaria ha activado una red de centros de acopio para enviar ayuda a Venezuela tras el doble terremoto que ha dejado un balance provisional de 920 fallecidos y 3.360 heridos, según las últimas informaciones publicadas por El País y la Cadena SER. Las cifras siguen sujetas a actualización mientras avanzan las labores de rescate.

La campaña, difundida bajo el lema “Juntos podemos llevar esperanza a Venezuela”, busca movilizar a la ciudadanía canaria ante una emergencia que afecta a miles de familias venezolanas y que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

La iniciativa ha puesto en marcha distintos puntos de recogida en la isla para facilitar que los vecinos puedan colaborar con ayuda humanitaria. Los centros se reparten entre Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas y Vecindario, lo que permite ampliar la respuesta solidaria desde varios municipios.

El llamamiento llega después de que Venezuela sufriera dos fuertes seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas segundos de diferencia. Las zonas más afectadas, según las informaciones publicadas, son Caracas y el estado de La Guaira, donde continúan las tareas de búsqueda entre los escombros.

Cartel de centros de acopio en ayuda a Venezuela / La Provincia

Dónde donar en Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria concentra varios de los puntos habilitados para recoger ayuda. La ciudadanía puede acudir a los siguientes centros:

Restaurante Indio Comido: Calle Travieso, 12

Calle Travieso, 12 Restaurante La Resiliencia: Calle Diego Betancor Suárez, 6

Calle Diego Betancor Suárez, 6 UCVE Gran Canaria: Calle Manuel de Falla, 64, PB

Calle Manuel de Falla, 64, PB Restaurante Corazón de Venezuela: Calle Luis Morote, 50

Calle Luis Morote, 50 Oh Que Bueno: Plaza del Pilar

Estos espacios forman parte de la red de acopio organizada en la isla para reunir donaciones y canalizarlas hacia las zonas afectadas.

También hay puntos de acopio en Telde, Arucas y Vecindario

La campaña se extiende más allá de la capital con centros habilitados en otros municipios de Gran Canaria.

En Telde, el punto de recogida se encuentra en Patarepa Telde, en la calle Alférez José Ascanio.

En Arucas, las donaciones pueden entregarse en la Casa Parroquial de Arucas, situada en la calle Párroco Morales, 2.

En Vecindario, el centro habilitado es Euroenvio, en la calle Atindama, 3.