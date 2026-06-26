El Ejecutivo avanza en la licitación de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible y evalúa las dos ofertas presentadas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado este viernes en comisión parlamentaria de que la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) continúa con la tramitación de la licitación del proyecto Bolsa de vivienda en alquiler asequible de Canarias, destinado a incorporar al mercado viviendas vacías o infrautilizadas a precios asequibles.

El plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado 22 de mayo y la mesa de contratación ha iniciado ya la evaluación de las dos propuestas presentadas, correspondientes a Provivienda y La Factoría Gestión y Consultoría S.L. Rodríguez ha señalado que la iniciativa, con un presupuesto base de 1,8 millones de euros, tiene como objetivo facilitar el acceso a una vivienda a personas o unidades convivenciales con ingresos limitados mediante la incorporación de viviendas privadas vacías o infrautilizadas al alquiler en condiciones económicas asequibles.

El proyecto contempla la puesta en marcha de un servicio integral para crear, gestionar y desarrollar un programa público que permita movilizar vivienda privada vacía, con condiciones favorables tanto para arrendatarios como para propietarios.

Según la Consejería, la medida busca aumentar la oferta de vivienda asequible en Canarias, reducir el número de inmuebles cerrados y facilitar el acceso a familias con ingresos limitados. También pretende ofrecer garantías jurídicas y económicas a los propietarios e integrar estas viviendas en el tejido residencial ordinario.

La ejecución del contrato permitirá, además, obtener información sobre el parque de vivienda vacía y el mercado del alquiler en Canarias, datos que podrán emplearse para la planificación de las políticas públicas de vivienda en las Islas.