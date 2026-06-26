El Eurofighter retira a los F-18 tras más de 25 años de defensa del cielo canario

Un relevo histórico. La historia de los F-18 en Canarias termina y empieza un nuevo capítulo en la defensa aérea del Archipiélago. Una mezcla entre despedida y estreno. La Base Aérea de Gando acogió este viernes el acto oficial que marca el cambio de sistema de armas del Ala 46 y certifica el fin de una etapa iniciada hace más de dos décadas. Desde mañana ocho Eurofighter asumen ya las misiones de vigilancia y protección del espacio aéreo canario que hasta ahora realizaban los Hornet. En un contexto internacional cada vez más inestable, el coronel jefe del Ala 46, Bayardo Abós, defendió durante el evento la necesidad de contar con un sistema preparado para responder a los nuevos desafíos y aseguró que Canarias, con este relevo, pasa a disponer de un poder aéreo "moderno, potente y listo para el combate". Colocando al Ala 46 entre las unidades más avanzadas de Europa.

La ceremonia celebrada en la instalación militar grancanaria escenificó un cambio que llevaba meses preparándose dentro del Ejército del Aire y del Espacio y que supone una de las mayores transformaciones acometidas en Gando en las últimas décadas. Aunque las primeras aeronaves llegaron el pasado martes, el acto celebrado esta mañana marca el inicio de una nueva etapa operativa. Un salto tecnológico.

La llegada de los primeros Eurofighter a las Islas responde a un programa de modernización, el Halcón I, destinado a reforzar y actualizar la flota de combate española. Defensa compró en 2022 a Airbus 20 aviones de combate que sustituirán a los actuales F-18, pero los ocho que ya están en Canarias no son nuevos, proceden de otras unidades ya operativas. Cuatro llegan en dotación procedentes del Ala 14, ubicada en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, y cuatro vienen cedidos temporalmente por el Ala 11, ubicada en la Base Aérea de Morón de la Frontera, en Sevilla. Estos últimos serán devueltos cuando el Ala 14 vaya recibiendo los nuevos aviones del programa Halcón 1 y transfiriendo los Eurofighter Tranche 3 al Ala 46. Al final del proceso, en Canarias habrá aeronaves.

Nadie quiso perderse el estreno de las nuevas máquinas. El evento reunió a mandos militares, representantes institucionales, antiguos miembros del Ala 46, familiares y personal vinculado a la unidad. Entre los asistentes estuvieron el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans. La despedida de los F-18 y la bienvenida a los Eurofighter se celebró con una ceremonia castrense que incluyó las intervenciones de responsables militares, un desfile y distintos actos de homenaje. La jornada concluyó con una exhibición aérea sobre las aguas de la bahía de Gando en la que uno de los nuevos Eurofighter realizó distintas maniobras para mostrar algunas de las capacidades del nuevo caza.

Dos generaciones

La jornada estuvo marcada por el relevo definitivo entre dos generaciones de aeronaves y por el reconocimiento a un trabajo que lleva meses desarrollándose. "No es un cambio importante, es mucho más, es un hito", reconoció el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el general Francisco Braco, quien se encargó de presidir el acto celebrado en Gran Canaria. El responsable militar explicó que el cambio debe entenderse como parte de un proceso continuo de modernización e insistió en que la renovación de capacidades constituye una evolución permanente dentro de las Fuerzas Armadas. "No podemos quedarnos anclados en lo que tenemos. Tenemos que seguir progresando y prosperando y moviéndonos hacia delante", afirmó.

"No es un cambio importante, es un hito", reconoce el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el general Francisco Braco

El aterrizaje de los nuevos va mucho más allá de una simple sustitución de un modelo por otro. El proceso ha implicado una adaptación completa de la estructura operativa y logística de la Base Aérea de Gando. La incorporación del nuevo sistema llega además en un contexto marcado por la importancia estratégica que mantiene Canarias dentro de la estructura de defensa nacional. La posición geográfica del Archipiélago, situado entre Europa, África y el Atlántico, convierte la vigilancia permanente del espacio aéreo en una de las principales misiones desarrolladas desde la Base Aérea de Gando.

La protección de este entorno no se limita únicamente al control del tráfico aéreo o a la respuesta ante posibles incidentes. Las unidades desplegadas en Canarias participan de forma continuada en los dispositivos de alerta y vigilancia que permiten garantizar capacidad de reacción ante cualquier situación que pueda afectar al espacio aéreo nacional. Los responsables militares insistieron durante la jornada en que la incorporación del Eurofighter permitirá reforzar esa capacidad mediante sistemas más avanzados y una mayor integración con otras unidades y países aliados que operan el mismo modelo.

El relevo histórico llenó Gando de autoridades civiles y militares que quisieron despedir al mítico caza

La transición hacia el nuevo sistema se ha realizado además de forma progresiva para evitar cualquier interrupción en la actividad operativa de la unidad. El Ala 46 no trabajará con naves nuevas precisamente para facilitar su adaptación al nuevo sistema y reducir los riesgos asociados a un cambio de estas características. El objetivo es permitir que pilotos, mecánicos y personal técnico adquieran experiencia progresivamente y puedan familiarizarse con procedimientos y capacidades diferentes a los empleados hasta ahora con los F-18.

Exigencias del nuevo sistema

Para la adaptación también ha sido necesario modificar procedimientos internos, reorganizar recursos humanos y actualizar distintas capacidades técnicas de la propia base para responder a las exigencias del nuevo sistema. La coordinación de las unidades y servicios ha sido clave para mantener una planificación que permitiera realizar el relevo sin afectar a las misiones diarias de vigilancia que se realizan desde Canarias. El personal ha tenido que reinventarse. Durante más de un año pilotos y personal técnico del Ala 46 han participado en programas específicos de formación para operar y mantener el nuevo sistema. La transición ha afectado no solo a las tripulaciones, sino también a mecánicos, especialistas en guerra electrónica, personal de apoyo a operaciones y otros profesionales vinculados a la actividad diaria de la unidad. Muchos tuvieron que desplazarse temporalmente a otras unidades para realizar los cursos y adquirir la experiencia operativa necesaria para poder realizar la transición de modelos en el Archipiélago.

El coronel jefe del Ala 46, Bayardo Abós, quiso destacar en su discurso el esfuerzo realizado por el personal que ha participado en el proceso. "El reto que afronta el personal de esta base es muy grande, a la vez que ilusionante", afirmó durante su intervención.

El coronel recordó además el esfuerzo personal que ha supuesto la transición para muchos integrantes de la unidad. "Después del sacrificio personal que ha supuesto para vosotros haber pasado más de un año lejos de la unidad y de vuestras familias, volvéis hoy al Ala 46 con la responsabilidad de poner en marcha y operar el Eurofighter en Canarias", apuntó.

Pilotos y mecánicos han pasado más de un año formándose fuera de las Islas para aprender a manejar el sistema

Instalaciones de la base

Las modificaciones asociadas a la llegada del nuevo sistema también han afectado a las instalaciones de la base. Durante los últimos años se han realizado actuaciones para adaptar infraestructuras, sistemas energéticos, comunicaciones y procedimientos de mantenimiento a las nuevas necesidades operativas. Las condiciones ambientales propias de Canarias también han obligado a introducir medidas específicas para proteger las aeronaves frente a la corrosión provocada por la cercanía al mar y la elevada salinidad.

Llega una máquina más moderna y potente, pero se jubila un modelo que ha marcado la historia de la defensa aérea del Archipiélago. La retirada del F-18 pone fin a 26 años de presencia continuada de estos aviones en Canarias. Durante este tiempo los Hornet acumularon cerca de 40.000 salidas y más de 54.000 horas de vuelo, convirtiéndose en una de las principales herramientas de defensa aérea de las Islas. El coronel Abós aprovechó el acto para despedirse directamente de su "compañeros de armas". "Llegas ahora al límite de tu vida operativa, esas 7.000 horas para las que fuiste diseñado, y yo llego también a mi final como piloto de caza. Amigo mío, nuestro larguero principal, que en mi caso es la espalda, no dan para más", confesó Abós, quien destacó que ambos se despiden del cielo con "la satisfacción del deber cumplido". Los últimos seis F-18 abandonarán ahora las Islas para incorporarse temporalmente a otras unidades en la Península antes de su retirada definitiva.

Con casi 55.000 horas de vuelo a sus espaldas, los Hornet ceden el testigo de la vigilancia del cielo canario

El acto sirvió también para recordar la vinculación histórica entre Gando y la aviación militar en Canarias. El general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández, repasó durante su intervención la evolución de la base desde los primeros vuelos militares realizados en este enclave hace más de un siglo. "Hace poco más de cien años arrancaba la historia aeronáutica de este lugar", recordó. El responsable militar destacó además la importancia estratégica que mantiene Canarias y el papel que ha desempeñado históricamente el Ejército del Aire y del Espacio en el Archipiélago. "A partir de mañana los Eurofighter del Ala 46 alzarán el vuelo desde esta Base Aérea de Gando al servicio de España y de todos los españoles", afirmó.