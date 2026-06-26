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La angustiosa espera de una venezolana en Canarias tras los terremotos: busca a 20 familiares y amigos

Su caso refleja la preocupación de muchas familias en las Islas, pendientes de llamadas y mensajes desde las zonas afectadas

Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer venezolana que vive en el sur de Tenerife permanece pendiente del teléfono desde los dos terremotos que este miércoles 24 de junio sacudieron el norte de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, y que han dejado ya cientos de fallecidos, miles de heridos y numerosas personas atrapadas o sin localizar. Busca a unas 20 personas, entre familiares y amigos, y procura no ocupar la línea por si alguno de ellos consigue llamarla. Busca a unas 20 personas, entre familiares y amigos, y procura no ocupar la línea por si alguno de ellos consigue llamarla.

Exiliada del chavismo y afincada en la Isla, sigue sin noticias de parte de su entorno más cercano. Revisa mensajes, intenta localizar a conocidos por vías indirectas y mantiene el móvil disponible. No quiere que una llamada importante encuentre la línea ocupada.

Su caso es un ejemplo de la preocupación que viven estos días muchas familias venezolanas en Canarias, pendientes de noticias de sus allegados en las zonas más afectadas, especialmente La Guaira, Caracas y áreas de Carabobo. La información llega de forma parcial, a través de llamadas, mensajes y búsquedas en redes sociales, con retrasos en algunas comunicaciones.

Los terremotos se siguen especialmente de cerca en el Archipiélago por los vínculos históricos, familiares y migratorios entre Canarias y Venezuela. El país caribeño fue durante décadas uno de los principales destinos de la emigración canaria, hasta recibir el nombre afectivo de la "octava isla".

Más de 88.000 venezolanos en Canarias

Hoy ese vínculo se mantiene también en sentido inverso. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2025 vivían en Canarias 88.602 personas de origen venezolano, casi el 3,7% de la población del Archipiélago. La mayoría reside en Tenerife y Gran Canaria, con un 59% y un 30%, respectivamente. A esa presencia se suma la comunidad canaria en Venezuela, cercana a las 70.000 personas, según el Gobierno de Canarias.

Noticias relacionadas y más

Mientras Venezuela continúa evaluando los daños y avanzan las labores de emergencia, esta vecina de Tenerife sigue esperando noticias desde Canarias. En su lista quedan unos 20 nombres pendientes.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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