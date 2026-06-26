La Fundación Academia Canaria de la Lengua recibirá 200.000 euros del Gobierno de Canarias en 2026

El Gobierno de Canarias aprueba una aportación de 200.000 euros a favor de la Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua para financiar durante 2026 distintas iniciativas de estudio, divulgación y conservación del español de Canarias.

La medida da continuidad a proyectos vinculados a la documentación del habla canaria, su presencia en el ámbito educativo y la difusión de sus particularidades dentro y fuera del Archipiélago.

Proyectos para sostener el habla canaria

La financiación permite sostener líneas de trabajo como la elaboración de un diccionario general de canarismos, el desarrollo del corpus oral del español de Canarias, conocido como Corpecán, la Biblioteca Digital del Español de Canarias, el Catálogo de dudas sobre el español de Canarias y el programa Archipiélago de las Letras, dirigido especialmente a la comunidad educativa.

La aportación también mantiene el servicio de atención a consultas lingüísticas y la publicación de la Revista de la Academia Canaria de la Lengua, dos instrumentos relacionados con la investigación, la divulgación y la resolución de dudas sobre usos propios del español hablado en las Islas.

“Hay algo que delata siempre a un canario fuera del Archipiélago: la forma en la que habla"

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señala en un comunicado que esta ayuda representa “una apuesta decidida por la autenticidad, por nuestras raíces y por una forma de entender y expresar la realidad que forma parte de la identidad colectiva de Canarias”.

Machín sostiene que el español de Canarias constituye un patrimonio vivo que requiere conservación y difusión. “Hay algo que delata siempre a un canario fuera del Archipiélago: la forma en la que habla. Basta un saludo o una frase cotidiana para que alguien reconozca de dónde venimos”, afirma la consejera.

La responsable autonómica sitúa el habla canaria en un proceso histórico de intercambios culturales y transmisión familiar. En esa línea, recuerda que muchas expresiones permanecen en la vida cotidiana de la población canaria y forman parte de la comunicación entre generaciones.

“Estamos hablando de palabras, expresiones y formas de comunicarnos que heredamos de nuestros mayores y que siguen pasando de generación en generación. Preservarlas no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de proteger una parte esencial de quienes somos”, indica Machín.

El papel de la Academia Canaria de la Lengua en la documentación, el estudio y la difusión del lenguaje del Archipiélago

Tambien destacaron el papel de la Academia Canaria de la Lengua en la documentación, el estudio y la difusión de las particularidades lingüísticas del Archipiélago. La institución centra parte de su labor en reunir materiales, analizar usos y facilitar el conocimiento público del español de Canarias.

La actuación financiada se desarrolla a lo largo de 2026 y busca reforzar el conocimiento, la investigación y la divulgación del español de Canarias. Su objetivo se orienta también a acercar este patrimonio lingüístico a la ciudadanía y favorecer su transmisión a las nuevas generaciones.