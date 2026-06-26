El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos de Venezuela
La medida entrará en vigor al mediodía de este viernes y se suma al minuto de silencio que el Cabildo de Tenerife ya guardó
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Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias ha decretado tres días de luto oficial en el Archipiélago por las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela este jueves.
La medida entrará en vigor a partir de la una del mediodía de este viernes, hora a la que el Ejecutivo regional guardará un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en la tragedia ocurrida en la conocida como octava isla.
El gesto se suma al minuto de silencio que el Cabildo de Tenerife ya guardó durante la mañana de este viernes en recuerdo de las víctimas de este desastre natural y como muestra de apoyo al pueblo venezolano y a las familias afectadas
Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife
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