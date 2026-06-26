Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo terremoto VenezuelaExpropiaciones Telde GC-1Piloto militar Gran CanariaSeguridad SocialAcoso Gran CanariaUD Las PalmasPlanes Ocio Gran CanariaLoterías en Canarias
instagramlinkedin

El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos de Venezuela

La medida entrará en vigor al mediodía de este viernes y se suma al minuto de silencio que el Cabildo de Tenerife ya guardó

Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Imágenes aéreas de La Guaira, la zona más devastada por los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha decretado tres días de luto oficial en el Archipiélago por las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela este jueves.

La medida entrará en vigor a partir de la una del mediodía de este viernes, hora a la que el Ejecutivo regional guardará un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en la tragedia ocurrida en la conocida como octava isla.

Noticias relacionadas y más

El gesto se suma al minuto de silencio que el Cabildo de Tenerife ya guardó durante la mañana de este viernes en recuerdo de las víctimas de este desastre natural y como muestra de apoyo al pueblo venezolano y a las familias afectadas

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Estado advierte a Canarias del fin de los traslados de menores a la Península
  2. ¿Qué tiempo hará este verano en Canarias? La Aemet adelanta su previsión para los próximos tres meses
  3. La Bonoloto deja más de 100.000 euros en Canarias
  4. Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias (II): «Me chiflaría que Óscar Hernández estuviera en el Gobierno»
  5. Mañana de oposiciones docentes en el IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria: “Gestiono los nervios llorando todos los días”
  6. La Graciosa de Quevedo en el Mundial: desde Canarias hasta Atlanta
  7. El primer premio de la Lotería Nacional cae en Canarias
  8. La Aemet anuncia más calor de lo normal en Canarias: ¿hasta cuándo seguirá?

El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos de Venezuela

El Gobierno de Canarias decreta tres días de luto por las víctimas de los terremotos de Venezuela

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, desaparecida tras quedar su edificio en escombros

Directo | Canarias, en alerta por el terremoto en Venezuela: suben a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos

Directo | Canarias, en alerta por el terremoto en Venezuela: suben a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos

Ángel Víctor Torres expresa la preocupación de Canarias por el doble terremoto en Venezuela: "Lo sentimos en el corazón"

Ángel Víctor Torres expresa la preocupación de Canarias por el doble terremoto en Venezuela: "Lo sentimos en el corazón"

'Cuica', la nueva canción de Quevedo y Ptazeta que convierte un canarismo en canción

'Cuica', la nueva canción de Quevedo y Ptazeta que convierte un canarismo en canción

Salvamento lleva a Lanzarote a 81 migrantes que iban en una neumática, 7 de ellas menores

Salvamento lleva a Lanzarote a 81 migrantes que iban en una neumática, 7 de ellas menores

La leishmaniasis ya circula entre los perros de Canarias: "Hay que tomar medidas preventivas adicionales para protegerlos"

La leishmaniasis ya circula entre los perros de Canarias: "Hay que tomar medidas preventivas adicionales para protegerlos"

Demetrio Ramos, el canario que vivió en primera persona el terremoto en Venezuela: "Sentí la muerte al lado"

Demetrio Ramos, el canario que vivió en primera persona el terremoto en Venezuela: "Sentí la muerte al lado"
Tracking Pixel Contents