Canarias se mantiene en el 'top 1' de la litigiosidad en España aunque los juzgados registraron un 29% menos de asuntos en el primer trimestre

Los órganos judiciales de Canarias registraron durante el primer trimestre de 2026, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 101.662 asuntos, un 29% menos que en mismo periodo del año anterior. Dejaron en trámite de resolución un acumulado de 269.481 litigios (un 0,5% menos que en el primer trimestre de 2025) y resolvieron 95.177 litigios (un 20,2% menos que en el invierno pasado).

Canarias volvió a ser en el primer trimestre de 2026 —como ya lo había sido en los seis años anteriores— el territorio del Estado donde más se litigó: 45,01 pleitos por cada 1.000 habitantes, 7,86 más que la media del Estado (37,15) y 3,28 más que la segunda en el escalafón, Asturias, que computó 41,73 litigios por cada 1.000 habitantes, sgún datos difundidos este viernes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En el ámbito de la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las Islas registraron entre enero y marzo un total de 42.317 asuntos (un 45% menos que en el invierno del año anterior), resolvieron 37.999 (un 31,3% menos) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre un acumulado de 167. 943, un 6,5% menos que al final de marzo de 2025.

En el orden penal, se computaron 48.339 asuntos nuevos (un 5,3% menos que el año anterior), se resolvieron 46.921 (un 7,8% menos) y quedaron en trámite de resolución a final de año 56.691 casos, un 14,3% más que en el mismo periodo de 2025.

Contencioso y social

En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 2.606 procedimientos (un 60,3% menos que en el primer trimestre de 2025), se resolvieron 2.626 (un 45,5% menos) y quedaron pendientes 17.560 (un 3% menos).

En el orden social, los órganos judiciales del Archipiélago incoaron 8.400 procesos (un 0,9% menos), resolvieron 7.631 (un 7,3% más que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 27.267, un 15,9% más que en el ejercicio previo.

Los datos recabados por los órganos judiciales de las Islas apuntan a que en el primer trimestre de este año se dictaron en las Islas 24.229 sentencias (un 18,9% menos que en el primer trimestre del año anterior), una media de 106,74 por órgano judicial; 52.070 autos (un 23,1% menos que en 2025), una media de 229,38 por órgano, y 20.268 decretos, 89,29 por órgano judicial.

Se registraron 13.035 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 17.822, y quedaron en trámite a final de año 177.668.

Resolución

Entre enero y marzo del presente año, los órganos judiciales isleños registraron una tasa de pendencia (cociente entre asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo; mejor cuanto más baja) de 2,83, la décima más baja de España. La media nacional fue de 2,71.

La tasa de resolución (cociente entre asuntos resueltos e ingresados en un periodo; mejor cuanto más alta) de Canarias en el primer trimestre de 2026 fue 0,94, dos décimas por debajo de la media nacional (0,96). En el ranking de comunidades, ocupó en el periodo de estudio cuarto puesto más bajo.

En cuanto a la tasa de congestión (cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo, y el denominador son los asuntos resueltos en ese periodo; mejor cuanto más baja) , la de Canarias fue 3,86 la cuarta más alta del país, 0,16 décimas por encima de la media nacional (3,70).

En el ámbito nacional

En el ámbito nacional, los órganos judiciales de todo el Estado registraron durante el primer trimestre de 2026 un total de 1.824.951 asuntos, un 20,6 % menos que hace un año, hecho que revierte la tendencia al alza de los últimos ejercicios. Todas las jurisdicciones experimentaron un decremento interanual, siendo el más significativo el del orden civil, con un 35,8 % menos asuntos de nuevo ingreso. La resolución de asuntos, que también sufrió una disminución en todas las jurisdicciones, se situó en un 13,7% negativo.

Durante el primer trimestre de este año, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales de toda España un total de 1.824.951 asuntos, un 20,6 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2025. Entre enero y marzo pasados, los tribunales españoles resolvieron 1.757.204 asuntos, un 13,7% menos que hace un año; los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 4.758.123, lo que ha supuesto un leve descenso interanual del 0,7 por ciento.