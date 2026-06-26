Así es el nuevo hotel de Rafa Nadal en Canarias: 142 habitaciones y un enclave único en Fuerteventura

Nueva aventura empresarial para Rafa Nadal en Canarias. El extenista ha inaugurado oficialmente el ZEL Fuerteventura, su primer establecimiento hotelero en el archipiélago, ubicado en la laguna de Sotavento, uno de los rincones más conocidos de la isla majorera y un auténtico referente para los amantes de los deportes acuáticos.

El nuevo hotel nace de la alianza entre Nadal y Meliá Hotels International, con quienes creó la marca ZEL Hotels a finales de 2022. El proyecto continúa creciendo y suma ya cuatro establecimientos operativos, después de las aperturas de Mallorca, Costa Brava y Punta Cana.

Un hotel de 142 habitaciones en un enclave privilegiado

El ZEL Fuerteventura cuenta con un total de 142 habitaciones y suites y apuesta por una propuesta centrada en el bienestar, el descanso y un estilo de vida activo. Además, dispone de varios espacios gastronómicos, entre ellos Café de Finca, el restaurante Parda y el bar Voltaje, dentro de un complejo diseñado con espacios abiertos y abundante luz natural.

El establecimiento se ubica en una de las zonas más emblemáticas de Fuerteventura, una isla declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco y reconocida internacionalmente por sus condiciones para la práctica del windsurf y el kitesurf.

Rafa Nadal sorprende por su cercanía

Uno de los aspectos más comentados durante la inauguración fue la actitud de Rafa Nadal con los invitados. El extenista se mostró especialmente cercano y amable durante todo el acto, atendiendo a autoridades, empresarios y asistentes y dejando patente la humildad que siempre le ha acompañado dentro y fuera de las pistas.

Al acto acudieron representantes del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Fuerteventura, del Ayuntamiento de Pájara y del sector turístico del Archipiélago.

La expansión de la marca ZEL continúa

La apertura del hotel en Fuerteventura forma parte de la expansión internacional de la marca impulsada por Nadal y Meliá. Además de los establecimientos ya operativos, la cadena prevé nuevas aperturas en Madrid, Cozumel (México) y Creta (Grecia).

Con este nuevo proyecto, el exnúmero uno del tenis mundial refuerza su apuesta por el sector turístico y suma a Canarias a un modelo hotelero inspirado en el estilo de vida mediterráneo y enfocado en el bienestar y la experiencia del viajero.