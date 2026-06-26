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¿Puede ocurrir un terremoto como el de Venezuela en Canarias?: las ondas sísmicas se registraron en el Archipiélago

La menor actividad sísmica de Canarias, situada en el interior de la placa africana, difiere de la elevada peligrosidad de Venezuela

Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto

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Lucía Feijoo Viera

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Aránzazu Fernández

Los dos terremotos registrados el pasado jueves en Venezuela, de magnitud 7,2 y 7,5 y con 39 segundos de diferencia, han generado dudas sobre si este tipo de fenómenos pueden tener alguna repercusión en Canarias. Los movimientos afectaron, sobre todo, a los estados de Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Guaira, Miranda y al Distrito Capital. Hasta el mediodía de este viernes se han contabilizado cerca de 600 víctimas mortales y miles de heridos.

Ante estas preguntas, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha explicado que, aunque las ondas sísmicas de estos movimientos han sido detectadas por los instrumentos de medición del archipiélago, no suponen un riesgo para la población canaria.

Según detalla el organismo científico, las ondas sísmicas generadas por estos terremotos se han propagado por todo el planeta y también han sido registradas en Canarias. Sin embargo, se trató de señales de muy baja frecuencia, por lo que pasaron completamente desapercibidas para las personas, pese a presentar una amplitud elevada en los registros instrumentales, según Involcan.

Canarias presenta una menor peligrosidad sísmica

Involcan recuerda que la situación geológica de Canarias es muy diferente a la del norte de Venezuela. Mientras este país se encuentra próximo a sistemas de fallas tectónicas con una elevada actividad sísmica, el archipiélago canario está situado en el interior de la placa tectónica africana, lejos de los principales límites entre placas donde suelen producirse los terremotos de mayor magnitud.

Esta circunstancia hace que la peligrosidad sísmica en Canarias sea considerablemente menor, aunque no inexistente. En las islas existen fallas geológicas que pueden originar movimientos sísmicos, si bien su nivel de actividad es relativamente bajo.

Por ello, los expertos consideran que la probabilidad de que se produzcan terremotos de gran magnitud similares a los registrados en Venezuela es muy reducida, aunque ocasionalmente pueden producirse seísmos que sean percibidos por la población.

Los terremotos volcánicos presentan características diferentes

El Instituto Volcanológico de Canarias también distingue entre los terremotos de origen tectónico y los asociados a la actividad volcánica.

El terremoto en Venezuela, en imágenes

El terremoto en Venezuela, en imágenes

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El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

En este último caso, incluso movimientos sísmicos de magnitud moderada pueden provocar daños cuando se producen a escasa profundidad. No obstante, sus efectos suelen concentrarse en áreas limitadas próximas al foco del terremoto.

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Canarias es una región volcánicamente activa, por lo que el seguimiento permanente de la actividad sísmica constituye una herramienta esencial para la vigilancia de los procesos geológicos y la detección temprana de posibles cambios en la actividad de los volcanes.

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