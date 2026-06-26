La ola de calor en Europa desata la sorpresa: el fenómeno que en Canarias es “de toda la vida” y ahora causa debate en Francia

Europa atraviesa una ola de calor que sigue dejando imágenes llamativas, especialmente en Francia, donde las temperaturas han llegado a sobrepasar en varias ocasiones los 40 grados, con episodios de calor extremo que han activado alertas en numerosas regiones del país.

Las persianas, un buen recurso para combatir el calor

Nuestros abuelos siempre han dicho que en verano es mejor mantener las ventanas cerradas y con las persianas bajadas, para que el calor de la “calle” no entre en la casa. Mientras que, cuando comienza la fresca, al atardecer, se abren de par en par para que el frescor de la noche entre y poder descansar mejor sin necesidad de ventiladores o aires acondicionados.

En este sentido, es extraño pensar que en muchas partes de Europa ni siquiera “existan” las persianas. Por ello, las redes sociales se han llenado de comentarios y comparaciones después de que algunos ciudadanos franceses comenzaran a utilizar soluciones improvisadas para intentar reducir el calor en sus hogares, como cubrir las ventanas con papel de aluminio para bloquear la entrada del sol.

“Como muchísimos franceses, acabo de forrar mi ventana con papel de aluminio donde pega el sol para ver si baja la temperatura”, señalaba en X el periodista Alejo Schapire, residente en Francia, una publicación que se ha viralizado rápidamente.

La imagen de la sorpresa

Esta peculiar forma de paliar el calor ha generado asombro en Canarias y en España, donde muchos usuarios han comparado estas medidas con algo cotidiano de cualquier hogar canario o español: el uso de persianas para proteger las viviendas del calor.

“El día que los franceses descubran las persianas van a flipar”, comentaba un usuario en redes, un mensaje que ha abierto el debate sobre las diferencias en el diseño de las casas según el clima de cada país.

En Canarias, las persianas forman parte habitual de los hogares, tanto para ventilar las casas como protección frente a altas temperaturas. Sin embargo, en países como Reino Unido su uso no está tan extendido e incluso predominan cortinas o estores interiores, más adaptados a climas fríos o templados.

Con la ola de calor afectando a buena parte del continente, este tipo de contrastes se ha convertido en un reflejo de cómo el cambio climático y las altas temperaturas están modificando incluso las soluciones más básicas en los hogares europeos.