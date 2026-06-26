Raquel Hernández, la ingeniera canaria que dirige las soluciones de seguridad de Microsoft: "La misma IA que acelera los ciberataques facilita una mejor defensa"

Archipélago Next, primera gestora canaria de venture capital, acaba de celebrar su encuentro anual con un evento en el que la ingeniera canaria Raquel Hernández, directora de soluciones de seguridad de Microsoft, ofreció la conferencia principal: Ciberseguridad en la era de la IA.

¿Cómo ha cambiado la ciberseguridad la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA)?

Principalmente la ha acelerado. El cambio se ha producido en tres pilares: la velocidad de ejecución y adaptación de los ataques; la escala, pues tareas que antes requerían mucho tiempo y conocimiento ahora se pueden automatizar, y la tercera es la sofisticación.

¿Ataques más sofisticados?

La IA permite encadenar vulnerabilidades, personalizar ataques o generar contenidos falsos con mucha más credibilidad. A todo esto me refiero.

Así en crudo suena fatal.

Es una mera descripción y no hay que ser alarmista. La misma tecnología que acelera los ataques también nos permite defendernos mejor. En Microsoft, decimos: hay que defender con IA, hay que habilitar la IA de forma segura y confiar en la IA cuando los datos están bien protegidos.

Raquel Hernández, durante la conferencia que ofreció este jueves. / LP / DLP

¿Cómo se traslada esa receta a una empresa?

Priorizando dentro de la organización el contar con una identidad bien gobernada, tanto humana como no humana y también de los agentes. Además, hay que tener los dispositivos bajo control, visibilidad y, por supuesto, tener un modelo de confianza maduro.

¿Esto obliga a invertir más en ciberseguridad o no?

Obliga a invertir mejor en las áreas de seguridad.

"Donde antes había un atacante haciendo tareas manuales, ahora hay automatización"

¿Podemos decir que ahora hay más puertas abiertas para que se cuelen los ciberdelincuentes?

Más que eso, diría que el edificio digital es más grande. Si piensas en la superficie de ataque, las empresas tienen infraestructura cloud, identidades, datos distribuidos... El perímetro de ataque es la identidad y la IA permite a los atacantes explorar esa superficie de una forma mucho más continua y adaptativa. Donde antes había un atacante haciendo tareas manuales, ahora hay automatización buscando puntos débiles, probando combinaciones y adaptándose para intentar generar una brecha. Por eso la clave está en centrar los esfuerzos en tener visibilidad y reducir la exposición.

¿Qué significa tener visibilidad en este ámbito?

A poder dar seguimiento a todos tus recursos. Partamos de la shadow IA [utilización de herramientas de inteligencia artificial por parte de los empleados sin autorización de la empresa], todas las aplicaciones que se utilicen tienen que estar inventariadas, tener visibilidad, estar protegidas y dentro de un perímetro.

¿Todavía queda alguna empresa por convencerse de la necesidad de estar protegida?

Ese debate ha madurado mucho. Hoy nadie lo pone en duda, pero sí vemos que aún cuesta un poco priorizar y ejecutar de forma continua, aunque cada vez tenemos más apoyo de los consejeros delegados y la alta dirección. Ya no hablamos solo de evitar ataques, también de innovar, y si una organización quiere usar la IA en procesos críticos con datos sensibles, necesita que la seguridad esté desde el diseño.

¿Se invierte lo suficiente en ciberseguridad? Tanto el ámbito público como el privado.

Hay una concienciación creciente en ambos. La clave no está en cuánto estás invirtiendo, sino en que la inversión acelere la madurez de la protección. La llegada de la IA está forzando el acercamiento entre concienciación e inversión. Por ejemplo, en el sector público hablamos de servicios esenciales, contacto con el ciudadano, confianza institucional... La adopción de IA puede mejorar los servicios, pero necesitas garantías en cuanto a soberanía, privacidad...

Aprovechando que es canaria, ¿hay alguna particularidad de las empresas de las Islas? ¿Pueden estar bien protegidas a pesar de su escaso tamaño?

La escasez de recursos es un reto, pero pueden acudir a soluciones empresariales como las que podemos ofrecer en Microsoft, con la seguridad ya integrada en la plataforma que puedan usar. Nosotros tenemos una IA empresarial en la que nuestros clientes tienen el control y disponibilidad de los datos, de la identidad... Todo eso da garantías a las empresas más pequeñas, que tienen los recursos más limitados.

Partiendo de esta respuesta, ¿siempre es posible protegerse?

Estadísticamente, nadie puede decir que jamás tendrá un incidente. Lo importante es estar preparados. Es posible protegerse y reducir mucho el impacto de una posible incidencia; tanto para evitar su expansión dentro de la organización como para recuperarse y mitigarlo, por supuesto. Y la IA también aplica para hacer todo esto de un modo más automático y con mejor resultado.

¿Qué hay de cierto en eso de que con la IA pueden grabarte la voz y replicarla para posteriores estafas? Y si lo es, ¿de qué manera se puede combatir?

Los ciberataques cada vez son más complejos y es verdad que con una pequeña grabación de más calidad puede hacerse. En cuanto a cómo combatirlo, es necesaria una combinación de tecnología y procesos. Tecnología para detectar comportamientos anómalos, proteger la identidad, correos, controlar accesos..., y procesos para que una transferencia, un cambio de cuenta bancaria, cualquier petición sensible, nunca dependa solo de una llamada o de un audio. Y añado una parte importante, también depende de la educación.

"Nadie puede decir que jamás tendrá un incidente, lo importante es tener la respuesta preparada"

¿Educación?

Sí, las personas deben saber que una voz conocida ya no es una prueba suficiente.

¿Y en las empresas? ¿En esa vorágine del día a día?

Debe aplicarse una regla sencilla: cualquier petición urgente, atípica o económica debe verificarse por un segundo canal. Y no es porque desconfiemos de las personas, sino porque ahora resulta más fácil falsificar señales que antes parecían evidentes.

¿Por qué una ingeniera industrial acaba en ciberseguridad?

Cuando me preguntan qué creo que será mi hija de mayor, siempre digo que probablemente su profesión no esté inventada. Yo era una feliz estudiante de ingeniería industrial, me encantaba además la especialidad en mecánica, de estructura, pero siempre he sido muy curiosa. Tuve la oportunidad de incorporarme a la primera multinacional en la que trabajé –HP, hoy son ya cinco– y la curiosidad por intentar entender cómo funcionaba una empresa tecnológica y qué podía aprender me llevó luego por el camino de la tecnología. Y yendo por el camino de la tecnología, pues sí que empecé a ver que los datos y la ciberseguridad cada vez eran más relevantes dentro de las organizaciones, que había mucho por hacer y puse ahí todo el foco.

¿Volverá algún día a las Islas?

Vuelvo siempre que puedo. Estamos haciendo una cátedra con una de las universidades sobre IA y ciberseguridad, y colaboro mucho con el tejido canario de startups.