Canarias gana peso en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación con la incorporación de Mogán

Solo tres municipios canarios forman parte actualmente de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación: Las Palmas de Gran Canaria, Adeje y, desde este año, Mogán. La incorporación del municipio del suroeste de Gran Canaria vuelve a poner el foco sobre un distintivo que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y que va mucho más allá de un reconocimiento simbólico. Formar parte de la Red Innpulso supone acceder a un espacio de colaboración entre administraciones locales en el que se comparten proyectos, estrategias y experiencias para incorporar la innovación a la gestión municipal.

Con la incorporación de las 19 nuevas localidades distinguidas este año, la Red Innpulso alcanza los 128 municipios de toda España. El Ministerio define este espacio como un foro para impulsar y reconocer a las administraciones locales que apuestan por la innovación como herramienta de transformación económica, social y urbana. Además del intercambio de conocimiento, la red facilita el acceso a programas europeos, fomenta la compra pública de innovación, impulsa laboratorios urbanos y favorece la colaboración entre ayuntamientos, universidades, empresas y centros de investigación.

Más que un reconocimiento

En el caso de Mogán, la candidatura puso el acento en actuaciones vinculadas a la sostenibilidad, la movilidad, la eficiencia energética y la digitalización. Entre ellas figuran la Senda Verde del Barranco de Mogán, la red de senderos Tamaranae, la renaturalización del Barranco de Pino Seco, la movilidad sostenible en Arguineguín, la modernización del alumbrado público o la digitalización del ciclo del agua.

Para el concejal de Turismo y Nuevas Tecnologías, Luis Becerra, el nombramiento supone el reconocimiento a una estrategia que el municipio viene desarrollando desde hace años. “Mogán sigue desarrollándose como un destino inteligente e innovador”, señala, al tiempo que considera que la distinción avala el trabajo realizado para presentar una candidatura basada en proyectos ya ejecutados y en otros que continúan desarrollándose.

Uno de los aspectos que, a su juicio, ha pesado en la valoración del Ministerio es la capacidad del municipio para captar financiación europea. “Un municipio de poco más de 20.000 habitantes ha conseguido alrededor de 40 millones de euros en diferentes subvenciones de fondos europeos”, destaca. Esa financiación ha permitido poner en marcha iniciativas relacionadas con la transformación digital, la sostenibilidad turística o la movilidad.

El Museo Elder, en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Diversificar el modelo turístico

Becerra evita señalar un único proyecto como el más representativo. “No destacaría ninguno, sino que todos se complementan”, afirma. En su opinión, la Senda Verde del Barranco de Mogán, la conexión entre la parte alta y baja de Arguineguín, la recuperación de senderos o las actuaciones en las medianías persiguen un objetivo común: diversificar el modelo turístico y extender sus beneficios más allá del litoral. “Estamos trabajando también con un turismo activo, que le gusta caminar y hacer senderismo, y conseguimos reactivar económicamente los barrios de medianías”, explica.

La innovación también se traduce en actuaciones mucho más cotidianas. El Ayuntamiento acaba de incorporar luminarias inteligentes dentro del proyecto Canary Green, capaces de adaptar automáticamente la intensidad de la luz en función de la presencia de peatones y de proporcionar datos sobre el consumo energético. A ello se suman cinco nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, pensados tanto para residentes como para visitantes.

La experiencia de Las Palmas de Gran Canaria

Pero ¿qué cambia realmente cuando una ciudad consigue este distintivo? Esa pregunta la responde la experiencia de Las Palmas de Gran Canaria, que forma parte de la Red Innpulso desde 2022 y que este año ha presentado su candidatura para renovar el reconocimiento, ya que la distinción debe revalidarse cada cuatro años.

“Es un honor que hay que ganarse”, resume Roberto Moreno, coordinador general de Modernización del Ayuntamiento capitalino. Según explica, el reconocimiento se concede a municipios que han apostado por impulsar la innovación en su territorio, fortaleciendo la colaboración con empresas, universidades y otros agentes del conocimiento, pero también exige mantener ese compromiso en el tiempo.

Moreno considera que uno de los principales efectos ha sido reforzar la estrategia tecnológica municipal. Durante estos años, la capital ha impulsado la Agenda Digital Municipal, ha desarrollado un proyecto de compra pública de innovación, ha aprobado la ordenanza que convierte la ciudad en un sandbox urbano para realizar pruebas tecnológicas y ha participado activamente en encuentros nacionales donde comparte iniciativas con otros municipios.

Sin embargo, insiste en que la principal ventaja no es únicamente económica. “La visibilidad es, sin duda, un punto importante”, afirma. Esa proyección facilita la llegada de inversiones vinculadas a la innovación y aumenta las posibilidades de participar en proyectos conjuntos con otras ciudades, especialmente aquellos financiados por programas nacionales y europeos.

Uno de los valores más destacados de la Red Innpulso es precisamente ese intercambio permanente de experiencias. “Compartimos proyectos, compartimos información y conocemos iniciativas que pueden inspirarnos para desarrollar actuaciones similares”, explica Moreno. Esa colaboración no implica reproducir exactamente lo que hace otro municipio, sino adaptar aquellas soluciones que puedan responder a las necesidades de cada territorio.

El IES Adeje contará con una marquesina con placas fotovoltaicas. / La Provincia

Innovación más allá de la tecnología

La innovación, además, no se limita a la incorporación de nuevas tecnologías. “Abarca todos los servicios públicos que gestiona un ayuntamiento”, sostiene. Desde la movilidad urbana o la gestión inteligente del agua hasta el mantenimiento de parques y jardines, la implantación de energías renovables o la mejora de los procedimientos administrativos, el concepto atraviesa prácticamente todas las áreas de la administración local.

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Con la entrada de Mogán, Canarias suma ya tres municipios dentro de una red que el Ministerio considera clave para trasladar el conocimiento científico y tecnológico a la vida cotidiana de la ciudadanía. El reto, coinciden tanto Becerra como Moreno, no termina con la obtención del distintivo. Comienza precisamente después, cuando las ciudades deben convertir esa estrategia de innovación en proyectos capaces de mejorar los servicios públicos y responder a los desafíos de los próximos años.