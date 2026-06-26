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Salvamento lleva a Lanzarote a 81 migrantes que iban en una neumática, 7 de ellas menores

Los ocupantes de la embarcación, de origen magrebí y subsahariano, fueron desembarcados en Arrecife en aparente buen estado de salud

Imagen de archivo de Salvamento Marítimo en un traslado de migrantes a Puertos Naos, en Arrecife.

Imagen de archivo de Salvamento Marítimo en un traslado de migrantes a Puertos Naos, en Arrecife. / Adriel Perdomo / EFE

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas al este de Lanzarote a 81 personas, entre ellas siete menores y ocho mujeres, que iban en una neumática, según ha informado a EFE el 112.

Todos los migrantes fueron desembarcados sobre las 23:30 horas de este jueves en el puerto de Arrecife, la capital de la isla, y no fue preciso realizar evacuación sanitaria alguna ya que presentaban buen estado de salud.

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Esta expedición estaba conformada por personas de origen magrebí y subsahariano, han precisado las mismas fuentes. 

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