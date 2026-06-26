Solidaria e imprescindible al otro lado del Atlántico: la despedida a Isabel 'Chavela' Jara tras la confirmación de su muerte en los terremotos de Venezuela

Solidaria, empática y muy luchadora, así han definido las personas más cercanas a Isabel 'Chavela' Jara, directora de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, fallecida en los terremotos de La Guaira. Tras horas de incertidumbre, el Ejecutivo regional confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida durante las labores de rescate, que continúan en el país caribeño.

'Chavela' vivía en el noveno piso del edificio Costa Brava, en la que ha sido la zona más afectada por el seísmo, y que quedó reducido a escombros. Desde que se produjo la emergencia, no había respondido a las llamadas realizadas por personas de su entorno ni tampoco a los intentos de contacto efectuados desde el propio Gobierno de Canarias. Esa falta de comunicación encendió rápidamente la alarma entre sus allegados.

Muy querida entre representantes de la comunidad canaria en Venezuela, ocupó el cargo como responsable de la oficina de Canarias en ese país hace tres años, en 2023. Implicada en la realidad social de Venezuela, su activismo se fraguó a base de implicarse con la población afectada durante la catástrofe natural de 1999 que se cebó también con La Guaira. Un intenso fenómeno meteorológico provocó fuertes lluvias y desprendimientos de tierra que dejaron la ciudad incomunicada con miles de desaparecidos.

Orígenes canarios

Isabel Jara era venezolana de nacimiento, pero con orígenes canarios, ya que sus padres fueron emigrantes gomeros que llegaron a Venezuela en el popular barco Telémaco. Tenía 68 años y hacía escasos tres meses que su marido, Pedro Ladera, había fallecido. Deja cuatro hijos, uno de ellos residente en Tenerife y dos de sus hijas, en Estados Unidos.

'Chavela' era también presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Venezuela, órgano de carácter consultivo, adscrito al Consulado General de España. Una responsabilidad que simultaneaba con el de delegada desde el año 2022 y que acababa de revalidar tras un nuevo proceso electoral realizado hacía tan solo un mes.

Mujer conciliadora y con capacidad para "abrir puentes", mantuvo contacto y buena comunicación con todas las instituciones y organismos, tanto públicos como privados. "Estaba siempre en medio de la batalla", subrayó José William Montesdeoca, exdirector de la Delegación del Gobierno de Canarias en el país, quien resaltó también de ella su compromiso con los colectivos más vulnerables.

"Se ganó el cariño de La Guaira"

Montesdeoca recordó que Jara conocía muy bien la ciudad que ahora vive horas críticas intentando localizar más supervivientes. "Fue de las primeras mujeres que se puso al frente de la ayuda para rescatar gente con las inundaciones de hace 20 años, ahí se ganó el cariño de La Guaira, era solidaria en mayúsculas".

Una mujer "luchadora" con la que compaginó trabajo y horas de conversación a pesar de las diferencias ideológicas, el interés por la colonia migrante les unía. "Chavela fue quien me abrió las puertas en Venezuela cuando llegué para ocupar el cargo".

Si algo la definía era la honestidad y la lealtad. Cuando Jara decidió dar el salto a la dirección de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela el primero al que se lo comunicó fue a su predecesor. "Un día me dice, jefe, tengo que hablar con usted, tengo previsto presentar mi candidatura para presidir el CNE y quiero que lo sepa antes que nadie", rememoró Montesdeoca.

Y obtuvo la dirección. Montesdeoca regresó a Tenerife y ella asumió su nueva responsabilidad. La última llamada que ambos mantuvieron fue hace escasos 20 días. La razón de llamada, la misma que siempre les había unido: ayudar a la comunidad canaria en Venezuela. Un joven de Altagracia de Orituco, necesitaba urgentemente una intervención quirúrgica para su madre enferma. A los cuatro días, ese joven fue atendido por 'Chavela' y los trámites sanitarios y gubernamentales iniciados.

Reacciones

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ha resaltado en su cuenta de X: "Hoy me cuesta encontrar las palabras. Me viene a la mente el trabajo incansable de Chavela, el trabajo por mejorar la vida de los canarios en Venezuela". Palabras de dolor, pero también de gratitud. "Fue una compañera leal, una mujer generosa y una canaria imprescindible al otro lado del Atlántico", añadía Clavijo.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, lamentaba también su fallecimiento. "Esperábamos el milagro, pero no ha podido ser. Fue mi gran amiga, con ella recorrí Venezuela durante más de 27 años. Hoy te despido agradeciéndote tu trabajo de tantos años por los canarios en Venezuela".