Tenerife y La Gomera, hermanadas por la energía en un momento histórico tras superar Endesa con éxito las primeras maniobras de prueba

Endesa ha realizado durante este lunes y martes las últimas pruebas que faltaban para culminar el proceso de unión de los sistemas eléctricos de Tenerife y La Gomera. Tras concluir con éxito y sin incidencias los últimos test, se ha comprobado que todos los elementos funcionan correctamente y ambos sistemas han operado ya en sincronía, funcionando como uno solo, lo que supone todo un hito en el archipiélago canario.

Fue exactamente a las 11:02 horas de este martes cuando ambos sistemas se sincronizaron en modo de prueba. A lo largo del día también se testaron varios interruptores que tienen esta función de sincronización. Una vez concluidas estas últimas maniobras, Red Eléctrica de España (REE) ya puede dejar acoplados ambos sistemas, una unión que ha supuesto el mayor reto técnico de todo este proyecto.

La conexión de los sistemas eléctricos de La Gomera y de Tenerife mediante un cable submarino y la suma de las nuevas infraestructuras eléctricas, como la subestación de El Palmar, en La Gomera, marcan un hito en el suministro energético de ambas islas. Se logra con ello una mayor robustez y, además, se alcanza el objetivo de aumentar la capacidad de evacuación de energía procedente de fuentes renovables instaladas en La Gomera.

Más de 8 millones de euros

Para la construcción de dicha subestación, que da servicio a los 15.610 clientes de la isla, e-distribución, la filial de Redes de Endesa, realizó una inversión de algo más de 8 millones de euros para unas instalaciones que ocupan unos 2.700 metros cuadrados.

La subestación de El Palmar cuenta con dos nuevos transformadores 66/20 KV de 40 MVA cada uno, y está prevista la posibilidad de ampliarla en el futuro con un tercer transformador de 40 MVA si fuera necesario.

Antes de testar el acoplamiento de los sistemas, este mismo mes se realizaron diferentes maniobras para poner a prueba la subestación de El Palmar, que es, hasta la fecha, la más moderna de Canarias.

La subestación está enlazada con otra conectada a la red de Transporte, dependiente de la empresa Redeia, que dispone de conexión mediante un doble circuito submarino tripolar de corriente que enlaza El Palmar con la subestación Chío, en Tenerife.6Las pruebas sirvieron para garantizar el correcto funcionamiento de las dos subestaciones en conjunto, (El Palmar 66kV y El Palmar 20kV) para que la red opere con garantías de seguridad y calidad.

Noticias relacionadas

Sobre Endesa

Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas. Endesa está comprometida con los ODS de Naciones Unidas y la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.000 empleados.