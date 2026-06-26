Terremoto en Venezuela, en directo | Canarias sigue de cerca la última hora de los seísmos, fallecidos, desaparecidos y heridos

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento se han contabilizado 164 muertos y más de 1000 heridos como consecuencia del terremoto sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

EEUU relaja temporalmente sus sanciones sobre las transacciones a Venezuela El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que autorizará "todas las transacciones" con Venezuela "relacionadas con labores de socorro por terremoto" que hasta ahora estarían prohibidas por las sanciones impuestas al país, una medida que responde al doble sismo que ha sacudido al territorio venezolano dejando un saldo de, al menos, 188 muertos y más de 1.500 personas heridas. Concretamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha publicado un comunicado en el cual ha precisado que tales operaciones que, ha señalado, "de otro modo" no estarían permitidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés) podrán realizarse hasta el próximo 23 de octubre de este año.

Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el este de Japón Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió este viernes por la mañana el este de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami. El seísmo tuvo lugar sobre las 12:46 hora local (3:46 GMT del jueves) a una profundidad de 50 kilómetros al noreste de la prefectura de Chiba, cercana a la metrópolis de Tokio, afirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Algunas localidades de las prefecturas de Chiba e Ibaraki registraron un nivel 4 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, y también se dejó notar en Tokio.

Chile envía primer grupo de rescatistas a Venezuela y anuncia más ayuda en los próximos días Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, envió este jueves un primer grupo de rescatistas a Venezuela para ayudar en las labores de búsqueda de los miles de desaparecidos que han dejado los dos devastadores terremotos que sacudieron el miércoles el país caribeño. Un total de 37 especialistas con experiencia en labores de rescate tras sismos ocurridos en Haití, Ecuador y Chile partieron rumbo a Caracas en un avión de la Fuerza Área de Chile (FACh), a los que se sumarán otros 10 más en los próximos días. "Chile tiene mucha experiencia en este tipo de misión y eso es lo que queremos poner a disposición de Venezuela", aseguró en una rueda de prensa el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Más de 100 edificios colapsados en La Guaira, el estado con mayor más afectado Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, según informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello. "Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.

EEUU despliega aviones y buques para apoyar la asistencia a Venezuela por los terremotos Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las "operaciones de socorro" en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles. "Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos", indicó un comunicado del Comando Sur. Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria. "Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EEUU, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia", detallaron las fuerzas estadounidenses.

Vuela a Venezuela un avión militar español con efectivos de emergencias y rescate El Ministerio de Defensa del Gobierno de España informó esta madrugada de que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos ya vuela hacia el país con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid. En un mensaje publicado en la red social X, el departamento precisó que el avión A330 transporta a 59 efectivos de la UME y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. "El objetivo: ofrecer la experiencia que da el haber estado en escenarios similares", señaló el Ministerio. En el mismo avión viajan 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112). Además, llevan cuatro perros de la Unidad Canina. La aeronave despegó de la base de Torrejón (Madrid) y se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado, según explicaron a EFE fuentes de Defensa.

México envía ayuda humanitaria y rescatistas El Gobierno de México informó que este jueves envió dos aviones con ayuda humanitaria y un apoyo de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional hacia Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en el país caribeño, que por el momento dejan 235 muertos y 4.300 heridos. En un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores indicaron que por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y en solidaridad con Venezuela este día por la tarde partieron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria desde la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México.

Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche. "Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar", ha lamentado el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en declaraciones telefónicas a la cadena venezolana VTV.

Delcy Rodríguez visita La Guaira La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, un estado cercano a Caracas y de los más afectados por los terremotos de este miércoles.