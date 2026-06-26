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Terremoto en Venezuela, en directo | Canarias sigue de cerca la última hora de los seísmos, fallecidos, desaparecidos y heridos

Vuela ya hacia Venezuela el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda con efectivos de la UME y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid

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Aránzazu Fernández

A. Romero / O. González

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, han sacudido la madrugada de este jueves (hora peninsular española) varias regiones de Venezuela, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento se han contabilizado 164 muertos y más de 1000 heridos como consecuencia del terremoto sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez que ha declarado el estado de emergencia. Desde Canarias la comunidad venezolana sigue muy pendiente la información que se va conociendo y las reacciones de las autoridades.

Siga en este hilo la última hora de víctimas mortales, daños materiales y reacciones a estos dos sismos.

Fuente: El Periódico

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