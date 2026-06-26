El tiempo apremia en la carrera por el TMT: los permisos de construcción en Canarias caducan en septiembre

La encarnizada lucha, de más de una década, por albergar el Telescopio de Treinta Metros (TMT) tiene fecha límite. El mes de septiembre definirá, después de más de diez años de tiras y aflojas, las posibilidades de que el gran telescopio –uno de los gigantes astronómicos de la próxima generación– se construya finalmente en la cumbre de La Palma.

El Gobierno de España dará dos meses a los promotores para decidir el futuro del gran telescopio. Tal y como ha adelantado la secretaria general del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno en una entrevista a El País, si la respuesta no llega antes de finalizar el noveno mes del año, el permiso de construcción expirará y los 400 millones del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), que el Ejecutivo de Pedro Sánchez han estado reservando para este menester, tendrán que dedicarse a otros proyectos.

La fecha límite se debe a los permisos de construcción. Caducan a finales de septiembre y una renovación puede llevar dos años, lo que podría ser demasiado tiempo como para mantener la oferta.

Pendientes de Europa

El tiempo empezará a correr en julio, justo cuando se espera que el Banco Europeo de Inversión (BEI) confirme un préstamo de 600 millones para el proyecto. Precisamente, la cantidad restante para paliar el sobrecoste total que ha acumulado el telescopio durante los últimos años: 1.000 millones de dólares. Fuentes del IAC aseguran que dicha oferta podría conocerse durante la reunión anual del Consejo Rector del Astrofísico, a finales de julio.

El proyecto arrancó en 2003 con un coste de 2.000 millones que, debido a los años de retraso para su puesta en marcha, ha ascendido a 3.000 millones. En estos 23 años se han gastado ya unos 1.000 millones de dólares en diseño y construcción. Otros 1.000 millones deberán ser aportados por los países y universidades que conforman el consorcio internacional del TMT (también denominado TIO, por las siglas Thirty Meters Telescope International Observatory). Los últimos 1.000 de sobrecoste son el principal obstáculo que merma su viabilidad a largo plazo.

Diplomacia científica con los socios

Durante este tiempo tanto del Gobierno de España como el Gobierno de Canarias ha tratado de afianzar lazos con los socios estadounidenses. Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aseguran que entre marzo y junio de 2026, la secretaria general de Investigación, Eva Ortega, acompañada por el director general del CDTI, José Moisés Martín, y el director del IAC, Valentín Martínez Pillet ha realizado misiones oficiales a Tokio, Nueva Delhi y Ottawa, principales socios del TMT.

España está pendiente del visto bueno de Europa para lanzar su oferta final

España ha recorrido "casi 48.000 kilómetros para mantener reuniones directas con responsables políticos, científicos y gestores del proyecto". El país ha realizado un ejercicio de diplomacia científica, económica e institucional sin precedentes", recalcan fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Canarias, por su parte, ha impulsado el proyecto de diplomacia científica Diploinnova con el que pudo invitar Robert P. Kirshner, director ejecutivo del TMT, a visitar La Palma en el marco de unas jornadas científicas que buscan consolidar el papel de Canarias en la investigación internacional.

India, el socio más favorable

Por ahora, tal y como traslada Ciencia e Innovación, uno de los socios más favorables a la candidatura palmera es India. El país mantiene esta posición favorable desde 2018. El resto está a la espera y no descarta aún la posibilidad de Hawái. De hecho, en paralelo a las negociaciones con el Archipiélago canario del último año, el consorcio internacional del TMT, sigue estando abierto a implantar fórmulas que le permitan instalar el telescopio Hawái, aunque para ello deba rebajar sus pretensiones iniciales

La decisión final depende ahora del respaldo unánime de los actuales miembros del consorcio internacional TMT que España espera que llegue antes de que se cumpla el plazo.