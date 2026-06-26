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Tiempo en Canarias: la Aemet anuncia cielos poco nublados y temperaturas estables para este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa viento del noreste que aumentará de intensidad por la tarde, afectando a las costas y medianías de las islas

Cielos casi despejados en Canarias a las 15.45 horas del viernes 26 de junio de 2026

Cielos casi despejados en Canarias a las 15.45 horas del viernes 26 de junio de 2026 / EUMETSAT

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias cielos poco nubosos en general, temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en medianías orientadas al norte, y viento del noreste que arreciará por la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, la Aemet prevé cielos poco nubosos con intervalos nubosos matinales en el norte y oeste, mientras que en las islas de mayor relieve se espera nubosidad de evolución diurna en zonas de interior de las islas occidentales, sin descartar precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas.

Asimismo, se prevén cielos en general nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles en medianías expuestas durante las horas nocturnas, y apertura de claros en Gran Canaria.

En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso o despejado.

En el mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste u oeste en torno a un metro, informa Efe.

Estas son las condiciones por islas para este sábado:

LANZAROTE

Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos matinales en el norte y oeste. Temperaturas sin apenas cambios. Viento flojo del nordeste durante las horas nocturnas, arreciando durante el día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 21 27

FUERTEVENTURA

Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos matinales en el norte y oeste, así como en el este al final de la jornada. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero ascenso de las máximas en el sureste. Viento flojo del nordeste durante las horas nocturnas, arreciando durante el día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 26

GRAN CANARIA

En el norte, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en el suroeste. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 22 25

TENERIFE

Intervalos nubosos a nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en medianías. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte. Viento del noreste, más intenso en vertiente este y extremo noroeste y con brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 29

LA GOMERA

Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas en medianías orientadas al norte. Viento del noreste, más intenso en vertientes este y noroeste y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 22 27

LA PALMA

Intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles, ocasionales y dispersas, pudiendo ser más significativas en el noreste durante la mañana. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros descensos de las máximas en medianías orientadas al norte. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste y con brisas en el oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 24

EL HIERRO

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas en medianías del norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertiente este y extremo noroeste y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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