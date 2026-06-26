La UE lanza una alianza con el BEI y la banca para impulsar la vivienda asequible en Europa

La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva alianza a escala comunitaria con el objetivo de acelerar la inversión en vivienda asequible, social y sostenible, uno de los grandes retos económicos y sociales del continente.

La iniciativa se desarrollará junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el sector financiero europeo, con el objetivo de diseñar nuevos instrumentos que permitan aumentar la construcción de vivienda y la rehabilitación energética del parque inmobiliario.

Una alianza europea para movilizar más financiación

El nuevo grupo de trabajo nace en el marco de la Plataforma Paneuropea de Inversión para Vivienda Asequible y Sostenible (PEIP) y la Coalición Europea para la Financiación de la Eficiencia Energética (EEEFC). En él participarán entidades como el Banco Europeo de Inversiones, bancos de desarrollo nacionales y regionales, instituciones financieras internacionales, administraciones públicas y actores del sector promotor y residencial.

Construcción de 131 viviendas de alquiler asequible en Tamaraceite, uno de los expedientes que guardaba Setién. / Andrés Cruz

El objetivo principal será identificar fórmulas que permitan aumentar la inversión tanto en nuevas viviendas como en la rehabilitación del parque existente, con especial atención a la eficiencia energética y la descarbonización de los edificios.

Nuevos modelos de financiación y más acceso a inversión

Entre las líneas de trabajo previstas se incluye el diseño de nuevos esquemas de financiación combinada, que integren subvenciones europeas, garantías públicas, préstamos, bonos e instrumentos de capital. La alianza también analizará cómo atraer a inversores institucionales hacia el mercado de la vivienda asequible, así como mecanismos para reducir el coste de financiación mediante préstamos preferenciales y sistemas de garantías.

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Además, se estudiará la creación de fondos rotatorios y herramientas de cuasi capital dirigidas a entidades de vivienda social, cooperativas y operadores sin ánimo de lucro.

El plan abarca un amplio abanico de actuaciones: desde la construcción de vivienda social y asequible hasta residencias para estudiantes y mayores, pasando por viviendas destinadas a trabajadores esenciales. También incluye la rehabilitación energética de edificios, la incorporación de energías renovables, la reutilización de inmuebles vacíos y la ampliación de edificios existentes en zonas con mayor tensión residencial.

Impulso a la construcción industrializada y la digitalización

El grupo europeo no solo abordará la financiación, sino también la transformación del sector de la construcción. Entre sus objetivos figura el impulso de la construcción industrializada y modular, así como la digitalización de los procesos constructivos y administrativos, incluyendo la tramitación de ayudas y acceso a financiación.

Un obrero trabaja en una construcción en la capital grancanaria. / José Pérez Curbelo

La Comisión Europea ha abierto una convocatoria para que los interesados puedan sumarse a esta iniciativa, que permanecerá abierta hasta el 16 de agosto de 2026. Los participantes seleccionados serán notificados antes de mediados de septiembre, y la primera reunión oficial del grupo está prevista para comienzos de octubre. El plan de trabajo tendrá una duración de hasta 18 meses, con una segunda reunión plenaria antes de finalizar el año 2026.