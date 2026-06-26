Por qué cada vez es más difícil comprar una vivienda en Canarias: las claves detrás de la subida de precios

Comprar una vivienda en Canarias se ha convertido en un desafío cada vez mayor para miles de familias. El aumento de los precios, la falta de oferta y las dificultades para acceder a una hipoteca han hecho que el sueño de tener una casa en propiedad se aleje para buena parte de la población, especialmente entre los jóvenes.

Aunque el problema afecta a toda España, el Banco de España ha llegado a calificar la situación de la vivienda como una auténtica "emergencia nacional", advirtiendo de que la escasez de inmuebles y el fuerte incremento de los precios se han convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país.

Los precios crecen más rápido que los ingresos

Uno de los datos que mejor refleja esta situación es el esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda. Según el Banco de España, ese esfuerzo ha aumentado un 88,6% desde 1980, una evolución muy superior a la registrada en la media de la eurozona.

Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

En la práctica, esto significa que los precios de la vivienda han subido mucho más deprisa que los ingresos de los hogares. Una realidad que también se deja notar en Canarias, donde cada vez son más las familias que necesitan más años de ahorro para poder dar la entrada de una vivienda.

Faltan viviendas y la demanda sigue creciendo

Otro de los grandes problemas es la escasez de oferta. El Banco de España calcula que el país arrastra un déficit de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, una brecha provocada porque la construcción no está siendo capaz de responder al crecimiento de la demanda.

Solo en 2025 se crearon alrededor de 240.000 nuevos hogares en España, mientras que apenas se terminaron unas 92.000 viviendas, una diferencia que sigue alimentando la presión sobre el mercado inmobiliario.

Obreros en un edificio en obras / La Provincia

Aunque el informe del Banco de España no ofrece una cifra específica para Canarias, el Archipiélago reúne algunos de los factores que más tensionan el mercado: una elevada demanda residencial, un crecimiento constante de la población y una oferta limitada de vivienda nueva en determinados municipios.

El acceso a la vivienda es cada vez más difícil para los jóvenes

La falta de oferta y el encarecimiento de los inmuebles tienen un efecto directo en los jóvenes. Cada vez son más quienes se ven obligados a retrasar su emancipación, permanecer más tiempo en el mercado del alquiler o posponer la compra de una vivienda por la dificultad para reunir el ahorro necesario o acceder a una hipoteca.

El propio Banco de España ha advertido de que las restricciones en el acceso a la vivienda pueden tener consecuencias económicas y sociales a largo plazo, especialmente entre las generaciones más jóvenes y los hogares con menos recursos.

La vivienda pública, una de las grandes asignaturas pendientes

Otro de los aspectos que señalan los expertos es el reducido peso de la vivienda social en España. El parque público apenas representa alrededor del 2% del total de viviendas, muy lejos de la media de la Unión Europea, situada en el 10,5%.

Colocación de la primera piedra de las 37 viviendas públicas de Jinámar. / LP/DLP

En territorios con una fuerte presión residencial como Canarias, esta falta de vivienda pública limita las alternativas para muchas familias y reduce las posibilidades de acceder a una vivienda a precios más asequibles. La combinación de una oferta insuficiente, unos precios cada vez más elevados y una demanda creciente ha convertido el acceso a la vivienda en uno de los grandes desafíos de Canarias.

Mientras las administraciones trabajan en nuevas medidas para aumentar el parque de viviendas y facilitar el acceso a la compra, la realidad es que para muchos canarios tener una vivienda en propiedad es hoy más complicado que hace solo unos años.