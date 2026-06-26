Viernes de calma meteorológica en Canarias con algunas nubes matinales
El archipiélago afronta una jornada estable, con intervalos nubosos matinales en el norte de las islas y posibilidad de alguna llovizna débil y aislada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes 26 de junio una jornada de tiempo estable en Canarias, sin fenómenos meteorológicos significativos y sin avisos activos en el archipiélago.
El predominio será de cielos poco nubosos o despejados en general. La principal excepción se dará durante las primeras horas del día en el norte de las islas, donde podrán aparecer intervalos nubosos matinales. La previsión no descarta alguna llovizna débil y aislada asociada a esa nubosidad.
Durante la jornada también podrá formarse nubosidad de evolución en las islas montañosas de mayor tamaño, aunque sin que se esperen cambios importantes en el tiempo.
Las temperaturas se mantendrán sin apenas variaciones. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 22 grados de mínima y 25 de máxima, mientras que en Santa Cruz de Tenerife los valores estarán entre los 21 y los 30 grados.
El viento soplará flojo a moderado de componente norte, en una jornada tranquila y sin incidencias meteorológicas destacadas para Canarias.
Pronósticos por Islas
LANZAROTE — Previsión del tiempo: estabilidad y pocas nubes
Cielos poco nubosos o despejados en general. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos ni avisos activos. Viento flojo a moderado de componente norte. Temperaturas: Arrecife aparece en el mapa con valores en torno a los 21 ºC.
FUERTEVENTURA — Tiempo estable y sin avisos
Predominio de cielos poco nubosos o despejados durante la jornada. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado de componente norte. Temperaturas: Puerto del Rosario aparece con valores próximos a los 21 ºC.
GRAN CANARIA — Nubes matinales en el norte y ambiente estable
Cielos poco nubosos o despejados en general. Intervalos nubosos matinales en el norte, con posibilidad de alguna llovizna débil y aislada. Temperaturas sin apenas cambios. Viento flojo a moderado de componente norte.
Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 / 25.
TENERIFE — Intervalos nubosos al norte y máxima de 30 grados
Cielos poco nubosos o despejados en general. Intervalos nubosos a primeras horas en el norte, sin descartar alguna llovizna débil y aislada. Posible nubosidad de evolución durante el día en zonas de relieve. Viento flojo a moderado de componente norte.
Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 / 30.
LA GOMERA — Tiempo estable con pocas nubes
Predominio de cielos poco nubosos o despejados. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos. Temperaturas sin cambios relevantes. Viento flojo a moderado de componente norte. Temperaturas: no aparece un valor completo legible en la tabla de la imagen.
LA PALMA — Pocas nubes y nubosidad de evolución
Cielos poco nubosos o despejados en general. Posible nubosidad de evolución durante el día en zonas de interior y relieve. Sin avisos meteorológicos activos. Viento flojo a moderado de componente norte.
Temperaturas: Santa Cruz de La Palma aparece en el mapa con valores próximos a los 21 ºC.
EL HIERRO — Jornada tranquila y sin fenómenos significativos
Cielos poco nubosos o despejados en general. No se esperan avisos meteorológicos activos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo a moderado de componente norte.
Temperaturas: Valverde aparece en el mapa con valores cercanos a los 19 ºC.
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